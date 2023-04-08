João Gualberto, fundador da Futura, volta ao mercado de pesquisas

O cientista social e político João Gualberto está de volta ao mercado de pesquisas. Ao lado do filho, o publicitário Helio Gualberto, e da cientista social Maria Vitória Rodrigues, ele abriu as portas da Persona Diálogos Estratégicos. A intenção é fazer as pesquisas (quantitativa e qualitativa), dar o diagnóstico e elaborar a estratégia de atuação. O plano é prestar serviços para empresas e partidos políticos.

Fundador da Futura, nos anos 80, ao lado de Orlando Caliman e José Luiz Orrico, Gualberto saiu da sociedade no final de 2014 para assumir a Secretaria de Estado da Cultura, no terceiro governo Paulo Hartung, onde ficou até janeiro de 2019. Depois de um período de estudos, fundou a consultoria política Gualberto & Gualberto, com o filho Helio. A consultoria funcionou até o segundo turno das eleições de 2022, em 30 de outubro, quando foi fundada a Persona, empresa que começou a ganhar tração no primeiro trimestre de 2023.