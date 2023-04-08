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Negócios

João Gualberto, fundador da Futura, volta ao mercado de pesquisas

O cientista político e social abriu a Persona Diálogos Estratégicos. O foco da nova empresa é atender o setor produtivo e, claro, o mercado da política

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 03:10

Públicado em 

08 abr 2023 às 03:10
Abdo Filho

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Abdo Filho

O cientista social e político João Gualberto está de volta ao mercado de pesquisas. Ao lado do filho, o publicitário Helio Gualberto, e da cientista social Maria Vitória Rodrigues, ele abriu as portas da Persona Diálogos Estratégicos. A intenção é fazer as pesquisas (quantitativa e qualitativa), dar o diagnóstico e elaborar a estratégia de atuação. O plano é prestar serviços para empresas e partidos políticos.
Fundador da Futura, nos anos 80, ao lado de Orlando Caliman e José Luiz Orrico, Gualberto saiu da sociedade no final de 2014 para assumir a Secretaria de Estado da Cultura, no terceiro governo Paulo Hartung, onde ficou até janeiro de 2019. Depois de um período de estudos, fundou a consultoria política Gualberto & Gualberto, com o filho Helio. A consultoria funcionou até o segundo turno das eleições de 2022, em 30 de outubro, quando foi fundada a Persona, empresa que começou a ganhar tração no primeiro trimestre de 2023.
"A Persona vai além da consultoria. Tem um trabalho forte de pesquisa e de diálogo. Nós faremos pesquisa, mas queremos ir além de um instituto de pesquisas, vamos focar na estratégia. Isso vale para os clientes privados e, claro, para a política. Todos aqui gostamos de política, faremos um trabalho forte neste sentido", assinalou João Gualberto.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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