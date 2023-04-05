ANTT vai apresentar nova alternativa para a BR 101 no Espírito Santo

"Vou lá ouvir a alternativa da ANTT. Já é um avanço, afinal, até o ano passado só havia a opção de relicitar. Com o rearranjo proposto por Mato Grosso, surgiu a possibilidade de o Estado assumir, que é o que estamos dispostos a fazer. Agora, a ANTT, que é a titular do contrato, nos convida para ouvir uma terceira alternativa. Ainda não sei o que virá, mas acho que estamos caminhando", assinalou Ferraço.