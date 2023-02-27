Governo federal pede estudo para desestatizar BRs 101, 262 e 259 no ES

O Ministério dos Transportes publicou, na manhã desta segunda-feira (27), no Diário Oficial da União, edital para a contratação da empresa que fará o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental para estruturar a desestatização das principais rodovias federais que cortam o Espírito Santo: 101, 262 e 259. A extensão total das estradas é de 947,6 quilômetros.
A empresa que ganhar a licitação (as propostas serão abertas no dia 20 de março) terá 30 meses para apresentar o seu diagnóstico. Feito isso, governo federal e Agência Nacional de Transportes Terrestres terão elementos para embasar a modelagem dos leilões. Os estudos custarão R$ 15,6 milhões.