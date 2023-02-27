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Infraestrutura

Governo federal pede estudo para desestatizar BRs 101, 262 e 259 no ES

Edital de contratação publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (27) veio além das expectativas dos capixabas, que esperavam apenas pelos estudos da BR 101

Públicado em 

27 fev 2023 às 12:36
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Interdição no Km 22 da BR 262, em Viana
Trânsito na BR 262, em Viana Crédito: Fernando Madeira
O Ministério dos Transportes publicou, na manhã desta segunda-feira (27), no Diário Oficial da União, edital para a contratação da empresa que fará o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental para estruturar a desestatização das principais rodovias federais que cortam o Espírito Santo: 101, 262 e 259. A extensão total das estradas é de 947,6 quilômetros.
A expectativa aqui no Estado era de que fosse publicado apenas o edital para a contratação da empresa que faria esse mesmo estudo para a relicitação da BR 101. Em julho do ano passado, a EcoRodovias, concessionária responsável pelo trecho da via que corta o Estado, pouco mais de 400 quilômetros, anunciou que devolveria a concessão ao governo federal. Desde o anúncio da devolução, que bancada federal, empresariado e governo do Estado pressionavam o Ministério da Infraestrutura (agora, Ministério dos Transportes) para que os estudos que subsidiarão o leilão fossem contratados. O edital, incluindo 262 e 259, veio maior (e melhor) que o esperado pelas autoridades locais.
A empresa que ganhar a licitação (as propostas serão abertas no dia 20 de março) terá 30 meses para apresentar o seu diagnóstico. Feito isso, governo federal e Agência Nacional de Transportes Terrestres terão elementos para embasar a modelagem dos leilões. Os estudos custarão R$ 15,6 milhões.
Se tudo der certo, o Espírito Santo estará dando um importante passo para desatar o seu grande nó de infraestrutura. Importante lembrarmos que, além da devolução da 101, a BR 262 já esteve por duas vezes em vias de ser leiloada. Nos dois casos ninguém se interessou por ela. Tomara que tenhamos aprendido com os erros dos últimos anos. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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