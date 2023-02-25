Em 40 contêineres: máquina da Placas do Brasil chega ao Porto de Vitória

O novo galpão da Placas - são 3 mil m² para abrigar a nova linha - já está sendo coberto. Em mais algumas semanas estará pronto. A expectativa é de que o novo sistema comece a rodar em junho, ainda em fase de testes, e que em julho seja iniciada a produção comercial. As informações são do presidente do Conselho de Administração da companhia, Luis Soares Cordeiro.
A capacidade total de produção da empresa é de 30 mil m³ de MDF (revestido e cru) por mês. Hoje, são, na média, 20 mil m³ de cru e 10 mil m³ de revestido. A intenção é elevar a produção de revestidos para 19 mil m³ e jogar a de cru para 11 mil m³, na média. O material revestido vale o dobro do cru, ou seja, a produção seguirá a mesma, mas a margem será ampliada consideravelmente.
Assim como já é hoje, a produção irá 100% para o mercado brasileiro. Colocar seu MDF no mercado internacional já está no radar dos executivos da Placas do Brasil. No ritmo que as coisas andam em Pinheiros, não deve demorar a acontecer.