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Ampliação

Em 40 contêineres: máquina da Placas do Brasil chega ao Porto de Vitória

A expectativa é de que o novo sistema de produção de MDF revestido comece a rodar em junho, ainda em fase de testes, e que em julho seja iniciada a produção comercial

Públicado em 

25 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Placas do Brasil
Fábrica de MDF da Placas do Brasil em Pinheiros, Norte do Estado Crédito: Divulgação/ Placas do Brasil
As obras de ampliação da Placas do Brasil, única fabricante de MDF do Espírito Santo, estão entrando na reta final. O maquinário projetado na Alemanha, que será responsável por aumentar a produção de MDF revestido da indústria capixaba, já está no Porto de Vitória. São 40 contêineres. Tão logo termine o despacho aduaneiro, as peças do equipamento seguem para o município de Pinheiros, onde fica a empresa, e a máquina começa a ser montada.
O novo galpão da Placas - são 3 mil m² para abrigar a nova linha - já está sendo coberto. Em mais algumas semanas estará pronto. A expectativa é de que o novo sistema comece a rodar em junho, ainda em fase de testes, e que em julho seja iniciada a produção comercial. As informações são do presidente do Conselho de Administração da companhia, Luis Soares Cordeiro.  
A capacidade total de produção da empresa é de 30 mil m³ de MDF (revestido e cru) por mês. Hoje, são, na média, 20 mil m³ de cru e 10 mil m³ de revestido. A intenção é elevar a produção de revestidos para 19 mil m³ e jogar a de cru para 11 mil m³, na média. O material revestido vale o dobro do cru, ou seja, a produção seguirá a mesma, mas a margem será ampliada consideravelmente.
Assim como já é hoje, a produção irá 100% para o mercado brasileiro. Colocar seu MDF no mercado internacional já está no radar dos executivos da Placas do Brasil. No ritmo que as coisas andam em Pinheiros, não deve demorar a acontecer.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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