Dono de gigante portuguesa do café vem ao ES e gosta do que vê

O grande empresário português Rui Miguel Nabeiro passou a Quarta-feira de Cinzas (22) em Vitória. Ele vem a ser o CEO da Delta Cafés (dono da marca Delta Q) e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A Delta é um dos negócios do Grupo Nabeiro, fundado pelo avô do executivo, Manuel Rui Nabeiro. O contexto mostra que a vinda dele ao Estado não é obra do acaso: foi a primeira visita de Nabeiro ao Brasil desde o começo da pandemia, país que é responsável por 40% de todo o café verde consumido pelas fábricas da Delta (uma em Portugal e outra em Angola). O português veio ao Estado justamente conhecer os cafés verdes produzidos por aqui.