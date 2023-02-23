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Agronegócio

Dono de gigante portuguesa do café vem ao ES e gosta do que vê

Rui Miguel Nabeiro passou a Quarta-feira de Cinzas em Vitória. Ele é o CEO da Delta Cafés e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa

Públicado em 

23 fev 2023 às 17:21
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O grande empresário português Rui Miguel Nabeiro passou a Quarta-feira de Cinzas (22) em Vitória. Ele vem a ser o CEO da Delta Cafés (dono da marca Delta Q) e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A Delta é um dos negócios do Grupo Nabeiro, fundado pelo avô do executivo, Manuel Rui Nabeiro. O contexto mostra que a vinda dele ao Estado não é obra do acaso: foi a primeira visita de Nabeiro ao Brasil desde o começo da pandemia, país que é responsável por 40% de todo o café verde consumido pelas fábricas da Delta (uma em Portugal e outra em Angola). O português veio ao Estado justamente conhecer os cafés verdes produzidos por aqui.
"O Grupo Nabeiro opera no Brasil desde 2012 e ele me disse que não imaginava que a cafeicultura do Espírito Santo fosse isso tudo. Mostrei para ele que temos a cafeicultura mais completa do Brasil, produzimos as duas espécies consumidas no Brasil e no mundo (arábica e conilon). Além disso, por conta do quadro natural, temos uma grande diversidade de aromas e sabores nos arábicas e também no conilon, que evoluíram muito. Ele ficou bastante satisfeito", explicou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, que representou o governo do Estado na reunião com Miguel Nabeiro.
Em um primeiro momento, tem tudo para caminhar a compra, por parte Delta, de café verde produzido no Estado. Técnicos da companhia voltarão em maio para visitar propriedades durante a colheita. Mas a coisa pode ir além. O industrial português também saiu daqui sabendo que o Estado vem recebendo uma série de investimentos em fábricas de beneficiamento de café, inclusive por parte de multinacionais. Há alguns anos, a Delta Cafés tentou comprar uma torrefadora no Estado. A unidade do Grupo Buaiz chegou a ser a analisada, mas as conversas não foram adiante.
Nada ainda está fechado, mas a semente foi plantada.
Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura, conversa com Rui Miguel Nabeiro (de mochila), CEO da Delta Café
Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura, conversa com Rui Miguel Nabeiro (de mochila), CEO da Delta Cafés  Crédito: Reprodução/Instagram Enio Bergoli

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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