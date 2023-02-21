Sudene e portos elevam pressão por mais infraestrutura em Aracruz

Está contratado para os próximos anos a ascensão de Aracruz, Norte do Estado, como um dos grandes pólos logísticos do Espírito Santo e do Brasil. Portocel, antes focado apenas em celulose, está trabalhando forte para ampliar suas atividades e tem conseguido bons resultados. Ao lado de Portocel fica uma área gigantesca da Codesa que já está na alça de mira da nova administração privada da companhia.
É por ali que o Porto de Vitória vai perenizar suas atividades. Por fim, a Imetame pretende inaugurar o seu terminal de cargas gerais entre o final de 2024 e início de 2025. Com grande retroárea e águas profundas, a tendência é assumir protagonismo em pouco tempo.
Diante do ótimo contexto, cresce a pressão, principalmente dos empresários da logística, para que as rodovias e a ferrovia que dão acesso a Aracruz sejam ampliadas e modernizadas. Na parte ferroviária, o mundo ideal seria a duplicação do ramal que sai da ferrovia Vitória-Minas e chega a Barra do Riacho. A segunda opção seria a construção de pátios de circulação ao longo do ramal (uma espécie de bolsão de estacionamento para as composições), com o objetivo de dar mais fluidez ao tráfego que só fará crescer. A VLI, responsável pelo ramal, já demonstrou interesse em investir, mas as conversas ainda são iniciais.
Sobre o acesso rodoviário, a decisão da EcoRodovias de devolver a concessão da BR 101 causou frustração porque seria a solução mais rápida. As fichas agora são depositadas no arco rodoviário, de Jacaraípe a Santa Cruz, que o governo do Estado já começou a construir. Além de ser uma nova opção, a estrada vai contornar o litoral, fugindo das principais aglomerações urbanas. Agilizar o trânsito entre Grande Vitória e Aracruz, de cargas e pessoas, é fundamental. Uma via expressa duplicada e com bom traçado deixaria a Região Metropolitana a 1 hora da área de Sudene. Não é pouca coisa em se tratando de atratividade.