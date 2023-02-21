Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expansão

Sudene e portos elevam pressão por mais infraestrutura em Aracruz

Município deve ampliar ritmo de crescimento econômico e está recebendo uma série de investimentos portuários. Bom fluxo de pessoas e cargas é fundamental

Públicado em 

21 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto da Imetame, em Aracruz
Perspectiva do porto que a Imetame está construindo em Aracruz Crédito: Divulgação/Imetame
Está contratado para os próximos anos a ascensão de Aracruz, Norte do Estado, como um dos grandes pólos logísticos do Espírito Santo e do Brasil. Portocel, antes focado apenas em celulose, está trabalhando forte para ampliar suas atividades e tem conseguido bons resultados. Ao lado de Portocel fica uma área gigantesca da Codesa que já está na alça de mira da nova administração privada da companhia. É por ali que o Porto de Vitória vai perenizar suas atividades. Por fim, a Imetame pretende inaugurar o seu terminal de cargas gerais entre o final de 2024 e início de 2025. Com grande retroárea e águas profundas, a tendência é assumir protagonismo em pouco tempo.
Além do pacote portuário, desde outubro de 2021, a cidade está dentro da área da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), onde é possível acessar linhas de crédito subsidiadas e obter generosos incentivos tributários. Combinação de estímulos que já está atraindo a atenção de investidores.
Diante do ótimo contexto, cresce a pressão, principalmente dos empresários da logística, para que as rodovias e a ferrovia que dão acesso a Aracruz sejam ampliadas e modernizadas. Na parte ferroviária, o mundo ideal seria a duplicação do ramal que sai da ferrovia Vitória-Minas e chega a Barra do Riacho. A segunda opção seria a construção de pátios de circulação ao longo do ramal (uma espécie de bolsão de estacionamento para as composições), com o objetivo de dar mais fluidez ao tráfego que só fará crescer. A VLI, responsável pelo ramal, já demonstrou interesse em investir, mas as conversas ainda são iniciais.
Sobre o acesso rodoviário, a decisão da EcoRodovias de devolver a concessão da BR 101 causou frustração porque seria a solução mais rápida. As fichas agora são depositadas no arco rodoviário, de Jacaraípe a Santa Cruz, que o governo do Estado já começou a construir. Além de ser uma nova opção, a estrada vai contornar o litoral, fugindo das principais aglomerações urbanas. Agilizar o trânsito entre Grande Vitória e Aracruz, de cargas e pessoas, é fundamental. Uma via expressa duplicada e com bom traçado deixaria a Região Metropolitana a 1 hora da área de Sudene. Não é pouca coisa em se tratando de atratividade.

Veja Também

Operadora de cartões vai levar sede para o Centro de Vitória

Codesa fecha seu segundo contrato sob administração privada

Marca Ambiental vai investir R$ 50 milhões em usina de biometano

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Aracruz Economia Porto de Vitória ES Norte Porto da Imetame (Aracruz) Portocel - Suzano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado
Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados