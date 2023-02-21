Sudene e portos elevam pressão por mais infraestrutura em Aracruz

Sobre o acesso rodoviário, a decisão da EcoRodovias de devolver a concessão da BR 101 causou frustração porque seria a solução mais rápida. As fichas agora são depositadas no arco rodoviário, de Jacaraípe a Santa Cruz, que o governo do Estado já começou a construir. Além de ser uma nova opção, a estrada vai contornar o litoral, fugindo das principais aglomerações urbanas. Agilizar o trânsito entre Grande Vitória e Aracruz, de cargas e pessoas, é fundamental. Uma via expressa duplicada e com bom traçado deixaria a Região Metropolitana a 1 hora da área de Sudene. Não é pouca coisa em se tratando de atratividade.