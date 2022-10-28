De olho no Espírito Santo, VLI vai se aproximar da Codesa

A VLI é responsável pela concessão da Ferrovia Centro-Atlântica - liga a região central do Brasil ao mar e ao Nordeste - até 2026. A companhia tenta a renovação antecipada da concessão junto ao governo federal para ampliar seus investimentos e intensificar as negociações por mais carga. A intenção é, nos próximos meses, garantir a concessão da FCA até 2056. Batido o martelo, R$ 3,3 bi serão aportados na modernização da ferrovia e em mais infraestrutura.

Os números do setor não são nada pequenos. Em setembro, a VLI começou a trazer celulose solúvel produzida pela LD Celulose, no Triângulo Mineiro, para ser exportada por Portocel, em Aracruz. A ideia é movimentar 500 mil toneladas por ano. Os investimentos feitos para colocar de pé somente esta operação chamam a atenção. Portocel aplicou R$ 38 milhões na ampliação do ramal ferroviário e na adaptação de sua retroárea para receber a nova carga. A VLI, por sua vez, investiu R$ 400 milhões em vagões e locomotivas apenas para transportar a celulose da LD. O contrato é de 30 anos.