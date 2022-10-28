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Logística

De olho no Espírito Santo, VLI vai se aproximar da Codesa

A VLI Logística é uma das maiores transportadoras de cargas do Brasil,  é responsável pela concessão da Ferrovia Centro-Atlântica

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

28 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Complexo Portuário de Vitória, Companhia Docas do Espirito Santo, (Codesa)
Companhia Docas do Espirito Santo (Codesa) Crédito: Fernando Madeira
A VLI Logística é uma das maiores transportadoras de cargas do Brasil. No ano passado, foram 102 milhões de toneladas, sendo que 25,5 milhões de toneladas passaram pelos portos e ferrovias do Espírito Santo. Muito forte no transporte de combustíveis, fertilizantes e grãos, a intenção da empresa controlada por Vale, Mtsui, Brookfield, Brasil Porto, FI-FGTS e BNDES Participações é ampliar sua presença no Espírito Santo. Com boas relações com Vale - dona da Ferrovia Vitória-Minas e do Porto de Tubarão - e Portocel, a empresa enxerga a concessão da Codesa à iniciativa privada um caminho para operar mais cargas por aqui.  
A VLI é responsável pela concessão da Ferrovia Centro-Atlântica - liga a região central do Brasil ao mar e ao Nordeste - até 2026. A companhia tenta a renovação antecipada da concessão junto ao governo federal para ampliar seus investimentos e intensificar as negociações por mais carga. A intenção é, nos próximos meses, garantir a concessão da FCA até 2056. Batido o martelo, R$ 3,3 bi serão aportados na modernização da ferrovia e em mais infraestrutura.
Os números do setor não são nada pequenos. Em setembro, a VLI começou a trazer celulose solúvel produzida pela LD Celulose, no Triângulo Mineiro, para ser exportada por Portocel, em Aracruz. A ideia é movimentar 500 mil toneladas por ano. Os investimentos feitos para colocar de pé somente esta operação chamam a atenção. Portocel aplicou R$ 38 milhões na ampliação do ramal ferroviário e na adaptação de sua retroárea para receber a nova carga. A VLI, por sua vez, investiu R$ 400 milhões em vagões e locomotivas apenas para transportar a celulose da LD. O contrato é de 30 anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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