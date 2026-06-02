Novo tarifaço: como ação dos EUA contra o Brasil traz risco à economia do ES

Depois de uma série de idas e vindas na imposição de taxas aos produtos brasileiros que são exportados aos Estados Unidos, o tarifaço ganha mais um capítulo. Desta vez, o governo de Donald Trump, anunciou a conclusão de uma investigação baseada na Seção 301 da legislação comercial norte-americana, propondo um novo tarifaço de 25% sobre bens importados do Brasil. E de novo empresas do Espírito Santo devem ser impactadas.





A medida é vista como uma resposta a práticas comerciais consideradas injustas pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR).





A decisão sobre aplicação ou não cabe ao presidente dos EUA, Donald Trump. Agora, o USTR vai abrir uma consulta para que o setor privado comente os resultados antes da elaboração do relatório definitivo, que precisa ser publicado até 15 de julho.





Atualmente segue em vigor uma tarifa de 10% imposta a quase todos os produtos que entram nos Estados Unidos, inclusive do Brasil. A sugestão que aumenta a taxa exclui uma ampla lista de bens considerados estratégicos para a economia norte-americana ou cuja oferta doméstica é insuficiente. Nela estão alguns produtos importantes para o Espírito Santo, como café – com exceção do solúvel –, minério, petróleo e frutas.





Em relatório publicado em maio, o Banco Central considerou que o Estado capixaba foi o mais afetado pelo tarifaço no país. O estudo mostrou que o PIB do Espírito Santo caiu 0,55% no ano passado, como efeito das taxas cobrados pelos EUA para os produtos importados do Brasil.





De janeiro a abril de 2026, os EUA foram destino de 24,3% das exportações capixabas. Ao longo de 2025, representou 27%.





Uma das mercadorias capixabas afetadas devem continuar sendo as rochas ornamentais. Entre os produtos do setor, continua na lista de exceção apenas o quartzito, enquanto categorias relevantes da pauta exportadora brasileira, como granitos, mármores, ardósias e outros materiais entram na lista de taxação.







Para a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), caso as medidas avancem, os impactos poderão ser significativos para grande parte da atividade industrial e a manutenção de empregos ao longo da cadeia produtiva.





"A preocupação do setor permanece elevada. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de rochas naturais e a proposta anunciada pelo USTR volta a colocar sob risco aproximadamente 45% do faturamento exportado pelo setor. A inclusão de um código de nossos produtos entre as exceções é uma informação relevante, mas ainda estamos avaliando os impactos sobre outras categorias importantes da nossa pauta exportadora", afirma Tales Machado, presidente da Centrorochas.