Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

O governo americano diz que deixou de fora itens que poderiam levar à escassez nos Estados Unidos, a necessidade da economia e produtos que não poderiam ser cultivados em solo americano.

Donald Trump Getty Images

Veja abaixo alguns dos itens que ficaram isentos:

FRUTAS

Laranja (polpa e suco, congelado ou não, além de bebidas à base de suco), tomates, mandioca, certas nozes (como castanha-do-pará e de caju), frutas (banana, abacaxi, manga, coco, goiaba)

CAFÉ

Torrado e descafeinado, além de substitutos do café que contenham a planta em qualquer proporção, extratos, essências e concentrados de café (com exceção do café instantâneo não aromatizado) e preparações à base desses extratos ou do próprio café, chá, especiarias e mate.

CARNES

Carnes bovinas: frescas, congeladas ou resfriadas (incluindo cortes de alta qualidade) e outros cortes processados ou não, com osso ou desossadas, além de fígado, língua e outros miúdos, carne seca ou defumada

MINERAIS E COMBUSTÍVEIS

Minérios de ferro, manganês, cobre, alumínio e outros; além de carvão, petróleo bruto, gás natural

PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

Certos medicamentos contendo antibióticos, vitaminas, vacinas para humanos e animais.

COMPONENTES PARA AVIAÇÃO CIVIL

Uma lista ampla de produtos do setor, que inclui desde tubos de plástico e juntas de borracha até motores de turbina, sistemas de radar e assentos específicos para aeronaves.

METAIS PRECIOSOS

Ouro, prata e moedas em diversas formas

PAPEL E MADEIRA

Pastas de madeira (celulose), certos tipos de papel e madeiras tropicais brutas ou serradas.

Quais os próximos passos

Agora, o USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA) vai abrir uma consulta para que o setor privado comente os resultados antes da elaboração do relatório definitivo, que precisa ser publicado até 15 de julho.