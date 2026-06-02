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Economia e Negócios

Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Como isso pode impactar a economia do ES? Abdo Filho explica

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 10:48

Publicado em 

02 jun 2026 às 10:48
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: EVAN VUCCI/AP
Os Estados Unidos concluíram uma investigação nesta segunda-feira (1º) que acusa o governo brasileiro de cometer uma série de práticas que "oneram ou restringem" o comércio norte-americano, como o PIX, desmatamento ilegal, além de problemas na aplicação de leis anticorrupção. O documento propõe como resposta uma aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, com exceção de algumas, como carne, frutas, café, aeronaves, terrras raras, entre outras. O assunto é destaque em reportagem do G1 desta terça-feira (02). A investigação foi iniciada em 15 de julho de 2025 pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR), após uma determinação do presidente Donald Trump. O processo é respaldado pela Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 dos EUA. Ouça a análise do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 02-06-26.mp3

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