Novo presidente da Codesa define a sua primeira prioridade

O executivo explica que com uma malha interna eficiente o porto ganha muita produtividade. Hoje, as cargas precisam ser movimentadas de caminhão, veículos com muito menos capacidade do que um trem. "Nosso foco é no acesso ferroviário, é uma prioridade que nos deixará muito mais produtivos. Nossos ramais estão bastante destruídos, em menos de 24 meses estarão em pleno funcionamento", prometeu Hulle.