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Infraestrutura

Novo presidente da Codesa define a sua primeira prioridade

Quadra Capital, concessionária responsável pela operação das áreas da Codesa pelos próximos 35 anos, terá de fazer uma série de investimentos em 24 meses

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

06 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Porto
Crédito: Carlos Alberto
Escolhido pela Quadra Capital, concessionária responsável por tocar a Codesa pelos próximos 35 anos, para ser o presidente da companhia, Ilson Hulle assumiu no dia 21 de setembro e encontrou uma montanha de problemas para resolver, mas a sua prioridade já está definida: recuperar a malha ferroviária interna do complexo portuário, que está bastante degradada.
O executivo explica que com uma malha interna eficiente o porto ganha muita produtividade. Hoje, as cargas precisam ser movimentadas de caminhão, veículos com muito menos capacidade do que um trem. "Nosso foco é no acesso ferroviário, é uma prioridade que nos deixará muito mais produtivos. Nossos ramais estão bastante destruídos, em menos de 24 meses estarão em pleno funcionamento", prometeu Hulle.
Ele disse que já está sendo bastante demandado por empresas que querem entrar no Porto de Vitória ou ampliar a sua operação. Importadores de veículos, fertilizantes e malte puxam a fila. Todos eles, em suas conversas com a Codesa, pedem melhores condições para o transporte ferroviário para ganharem eficiência. "Tem muita coisa sendo discutida, creio que em três meses já estaremos estabelecendo novos contratos para o porto".
Além da prioridade ferroviária, o novo comando da Codesa está fazendo a dura transição de uma administração pública para uma administração privada (está sendo feito um verdadeiro 'revogaço' de normas) e organizando a equipe - oxigenando e dando tranquilidade para os que ficaram.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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