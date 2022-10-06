Novo presidente da Codesa define a sua primeira prioridade

Escolhido pela Quadra Capital, concessionária responsável por tocar a Codesa
pelos próximos 35 anos, para ser o presidente da companhia, Ilson Hulle assumiu no dia 21 de setembro e encontrou uma montanha de problemas para resolver, mas a sua prioridade já está definida: recuperar a malha ferroviária interna do complexo portuário, que está bastante degradada.
O executivo explica que com uma malha interna eficiente o porto ganha muita produtividade. Hoje, as cargas precisam ser movimentadas de caminhão, veículos com muito menos capacidade do que um trem. "Nosso foco é no acesso ferroviário, é uma prioridade que nos deixará muito mais produtivos. Nossos ramais estão bastante destruídos, em menos de 24 meses estarão em pleno funcionamento", prometeu Hulle.
Além da prioridade ferroviária, o novo comando da Codesa
está fazendo a dura transição de uma administração pública para uma administração privada (está sendo feito um verdadeiro 'revogaço' de normas) e organizando a equipe - oxigenando e dando tranquilidade para os que ficaram.