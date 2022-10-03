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Aquisições

Compra da Casa do Adubo é uma das maiores do agro brasileiro

Executivos da canadense Nutrien estão no Estado para agilizar processo de transição. É a maior aquisição em distribuição feita na história do agro brasileiro

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 16:54

Públicado em 

03 out 2022 às 16:54
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fachada de uma das lojas da Casa do Adubo
Fachada de uma das lojas da Casa do Adubo Crédito: Divulgação | Casa do Adubo
Executivos da gigante canadense Nutrien, líder global na produção de fertilizantes e na distribuição de insumos para o agronegócio, estão no Espírito Santo para acelerar o processo de transição e de integração da Casa do Adubo, comprada pelo grupo em julho. O processo é fundamental para o crescimento dos negócios da multinacional no Brasil, uma das potências mundiais do agro. A Nutrien, por meio da rede de lojas Casa do Adubo e da Distribuidora Casal, são 49 no país, pretende se aproximar dos produtores de menor porte.
O presidente da Nutrien na América Latina, André Dias, chegou nesta segunda-feira (03) em Vitória e foi direto para a sede da Casa do Adubo, em Alto Lage, Cariacica. Ele chama a atenção para a importância e para o impacto da compra da Casa do Adubo no setor.
"Somos uma multinacional do agronegócio, portanto, se queremos crescer de maneira perene, temos de estar bem no Brasil, que é uma das potências do setor. Para tanto, estamos num processo forte de expansão e aquisições. Queremos ser a maior plataforma de produtos e serviços para o agronegócio do Brasil. Por isso, estamos muito contentes com a boa combinação entre Nutrien e Casa do Adubo. Trata-se da maior aquisição em distribuição feita na história do agro brasileiro. O dado é do Itaú, que intermediou a compra". A estimativa, não confirmada pelas partes, é de que o negócio tenha ficado em R$ 1,5 bilhão.
A Nutrien ainda não definiu sobre o futuro da marca Casa do Adubo. "Estamos focados em entender a operação e na transição, depois tomaremos a decisão. Temos um plano agressivo de expansão no varejo, a marca Casa do Adubo é muito forte, isso será considerado. Tudo será feito com calma, o objetivo final é crescer e agregar valor".  
Os canadenses também estão muito animados com a incorporação da distribuidora Casal, que faz parte da Casa do Adubo. "Trata-se de uma agro-distribuidora com grande penetração nos pequenos agricultores, coisa que não conseguimos fazer hoje. Vai agregar muito", assinalou Dias.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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