Compra da Casa do Adubo é uma das maiores do agro brasileiro

Fachada de uma das lojas da Casa do Adubo Crédito: Divulgação | Casa do Adubo

Executivos da gigante canadense Nutrien, líder global na produção de fertilizantes e na distribuição de insumos para o agronegócio, estão no Espírito Santo para acelerar o processo de transição e de integração da Casa do Adubo, comprada pelo grupo em julho. O processo é fundamental para o crescimento dos negócios da multinacional no Brasil, uma das potências mundiais do agro. A Nutrien, por meio da rede de lojas Casa do Adubo e da Distribuidora Casal, são 49 no país, pretende se aproximar dos produtores de menor porte.

"Somos uma multinacional do agronegócio, portanto, se queremos crescer de maneira perene, temos de estar bem no Brasil, que é uma das potências do setor. Para tanto, estamos num processo forte de expansão e aquisições. Queremos ser a maior plataforma de produtos e serviços para o agronegócio do Brasil. Por isso, estamos muito contentes com a boa combinação entre Nutrien e Casa do Adubo. Trata-se da maior aquisição em distribuição feita na história do agro brasileiro. O dado é do Itaú, que intermediou a compra". A estimativa, não confirmada pelas partes, é de que o negócio tenha ficado em R$ 1,5 bilhão.

A Nutrien ainda não definiu sobre o futuro da marca Casa do Adubo. "Estamos focados em entender a operação e na transição, depois tomaremos a decisão. Temos um plano agressivo de expansão no varejo, a marca Casa do Adubo é muito forte, isso será considerado. Tudo será feito com calma, o objetivo final é crescer e agregar valor".