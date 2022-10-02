"Primeiros 100 dias de governo serão decisivos", afirma Winston Fritsch

É uma oportunidade melhor que a do petróleo, que certamente nos proporcionará um novo ciclo de crescimento. O Brasil tem vantagens comparativas gigantes nesta área. O hidrogênio é uma commodity muito peculiar, ainda pouco utilizado. Mas é pouco utilizado porque é caro e é isolado a partir de combustíveis fósseis, hoje, ele é isolado a partir do metano. O que está se falando agora é de hidrogênio verde, que é quando você faz a eletrólise da água, o isolamento da molécula de hidrogênio, com energia verde. Por exemplo, energia eólica, que é barata. O hidrogênio ficou importante porque é um combustível espetacular. Além de ser muito eficiente, é um insumo industrial, ele pode substituir o carvão. A partir do hidrogênio você pode fazer amônia verde e ureia verde, ou seja, fertilizantes limpos. O hidrogênio é considerado o petróleo do futuro. A energia eólica, como já expliquei os motivos, é muito importante nessa jornada. O Espírito Santo, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul são interessantes, mas a costa do Nordeste, do Ceará ao Rio Grande do Norte, tem os chamados ventos alísios, que sopram de maneira constante, na mesma direção e perto da costa, em águas rasas. Algo muito eficiente. Também ali no Nordeste temos uma ótima incidência de sol, muito bom para a geração solar. O Nordeste é quase que um pré-sal do ponto de vista de energia verde. Temos uma oportunidade enorme de fazermos hidrogênio verde e barato em todas essas regiões e isso pode ser exportado, como amônia, para qualquer lugar, a Europa, por exemplo. É uma oportunidade gigante para o Brasil, algo para ser desenvolvido em décadas. Em potencial, somos os primeiros do mundo.