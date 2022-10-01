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Mudanças

Alfândega: empresários do ES saem mais tranquilos de reunião

Encontro ocorreu após grupo entregar um manifesto ao comando da Receita Federal, evidenciando a preocupação com a possibilidade de esvaziamento da Alfândega capixaba

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 10:18

Públicado em 

01 out 2022 às 10:18
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Complexo Portuário de Vitória, Companhia Docas do Espirito Santo, (Codesa)
Pátio do Terminal de Vila Velha, na Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Representantes da Findes, Fecomércio, Federação da Agricultura, Fetransportes, ES em Ação e de mais 12 entidades ligadas ao comércio exterior do Espírito Santo entregaram, na tarde de sexta-feira (30), um manifesto para o comando da Receita Federal deixando claro a contrariedade do setor produtivo capixaba com a possibilidade de esvaziamento da Alfândega capixaba. Após a entrega do documento, se seguiu uma reunião que durou mais de duas horas. Os empresários saíram do encontro mais tranquilos.
Eles ouviram dos representantes da Receita Federal que as mudanças estão ainda sendo estudadas e que, caso ocorra, a regionalização não irá tirar a autonomia da Alfândega do Porto de Vitória, considerada hoje a terceira maior em volume e valores de exportações, a terceira em volume de importações e a segunda em valor médio de Declarações de Importação (DI) do Brasil.
Os empresários tiveram ainda a garantia de que não haverá fechamento da unidade de Vitória e que os processos de trabalho serão padronizados, trazendo mais agilidade nas operações.
A Alfândega do Porto de Vitória é responsável pelo controle de 22 recintos alfandegados no Espírito Santo. E, em breve, atuará em novos projetos portuários em execução, como o da Imetame Porto, em Aracruz, com data de início de operação prevista para o segundo semestre de 2024.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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