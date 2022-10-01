Alfândega: empresários do ES saem mais tranquilos de reunião

Representantes da Findes, Fecomércio, Federação da Agricultura, Fetransportes, ES em Ação e de mais 12 entidades ligadas ao comércio exterior
do Espírito Santo entregaram, na tarde de sexta-feira (30), um manifesto para o comando da Receita Federal
deixando claro a contrariedade do setor produtivo capixaba com a possibilidade de esvaziamento da Alfândega capixaba. Após a entrega do documento, se seguiu uma reunião que durou mais de duas horas. Os empresários saíram do encontro mais tranquilos.
Eles ouviram dos representantes da Receita Federal
que as mudanças estão ainda sendo estudadas e que, caso ocorra, a regionalização não irá tirar a autonomia da Alfândega do Porto de Vitória, considerada hoje a terceira maior em volume e valores de exportações, a terceira em volume de importações e a segunda em valor médio de Declarações de Importação (DI) do Brasil.
Os empresários tiveram ainda a garantia de que não haverá fechamento da unidade de Vitória e que os processos de trabalho serão padronizados, trazendo mais agilidade nas operações.
A Alfândega do Porto de Vitória é responsável pelo controle de 22 recintos alfandegados no Espírito Santo. E, em breve, atuará em novos projetos portuários em execução, como o da Imetame Porto, em Aracruz, com data de início de operação prevista para o segundo semestre de 2024.