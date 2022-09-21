Ganha corpo na Receita Federal projeto que esvazia Alfândega de Vitória

Na visão de empresários e profissionais da área, o Espírito Santo corre alguns riscos caso a regionalização saia, e todos eles deságuam em menos competitividade. O que mais pesa é a perda da interlocução direta com os responsáveis pelo desembaraço da carga. O comando da Alfândega regional deve ficar no Rio e o fiscal responsável, que hoje obrigatoriamente é do Estado, pode estar lotado no Estado vizinho.