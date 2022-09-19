Indústria do petróleo tem 63 meses seguidos de queda no ES

Crédito: Carlos Alberto

O cenário é de preocupação, afinal, os campos de produção de óleo e gás do Estado estão cada vez mais maduros e as petroleiras - destacadamente a Petrobras, cujo foco está no pré-sal - reduziram os investimentos na busca por novas áreas no Espírito Santo. Sem exploração de novas áreas, não há renovação. Diante deste cenário, se nada acontecer, a produção geral vai seguir encolhendo.

O pico da produção de óleo e gás no Estado foi em 2016 - 168,7 milhões de barris equivalentes. Em 2021, a extração total ficou em 89,4 milhões de barris. Queda de 47% numa janela de apenas cinco anos.