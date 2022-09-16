Grupo de investidores fará primeiro condomínio logístico de Aracruz

Os investidores estão de olho no potencial de Aracruz como operador de cargas gerais. Além do porto da Imetame, Portocel está ampliando suas atividades e a Codesa, agora sob gestão privada, tem uma área grande, ainda inutilizada, em Barra do Riacho. "O segmento distribuidor, que já é muito forte na Grande Vitória, está vindo para Aracruz. Temos portos, rodovias, ferrovia, aeródromo e a Sudene, é o primeiro passo de muita coisa que ainda virá para cá nesta área. Aracruz tem tudo para ser o novo hub logístico do Espírito Santo", afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo.