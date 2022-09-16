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Norte do ES

Grupo de investidores fará primeiro condomínio logístico de Aracruz

Investimento vai superar os R$ 100 milhões e abrir 800 postos de trabalho diretos. Grupo está apostando no potencial logístico da cidade

Públicado em 

16 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Portocel
Região portuária de Aracruz Crédito: Portocel/ Divulgação
A ABR Armazéns Logísticos, que pertence a um grupo de investidores locais, apresenta nesta sexta-feira (16) o primeiro condomínio logístico triple A do município. O espaço será construído em uma área de 150 mil m2 às margens da ES 010, perto da Jurong e do porto da Imetame, que começa a operar no final de 2024. Ao todo serão 80 mil m2 de galpões com 14 metros de altura e docas. O aporte total, que será faseado, vai superar os R$ 100 milhões.
Os investidores estão de olho no potencial de Aracruz como operador de cargas gerais. Além do porto da Imetame, Portocel está ampliando suas atividades e a Codesa, agora sob gestão privada, tem uma área grande, ainda inutilizada, em Barra do Riacho. "O segmento distribuidor, que já é muito forte na Grande Vitória, está vindo para Aracruz. Temos portos, rodovias, ferrovia, aeródromo e a Sudene, é o primeiro passo de muita coisa que ainda virá para cá nesta área. Aracruz tem tudo para ser o novo hub logístico do Espírito Santo", afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo.
A expectativa é de que as obras do novo condomínio logístico, já aprovado pela prefeitura, comecem no primeiro semestre de 2023. Quando estiver em plena operação, serão 800 empregos diretos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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