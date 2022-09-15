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Mudanças

Fundador da empresa, Rodrigo Miranda deixa comando da Zaitt

Miranda e os sócios, que também fundaram o aplicativo Shipp (vendido para a Americanas), estudam novos investimentos e em breve vão anunciar novidades

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:20

Públicado em 

15 set 2022 às 18:20
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rodrigo Miranda, empresário e fundador da Zaitt e da Shipp
Rodrigo Miranda, empresário e fundador da Zaitt e da Shipp Crédito: André Tomasi/Divulgação
O capixaba Rodrigo Miranda, fundador da loja autônoma Zaitt, anunciou nesta quinta-feira (15) que está deixando o comando da empresa. O novo CEO será indicado pela Sapore, multinacional brasileira de restaurantes e acionista majoritário desde 2020.
Miranda disse que a troca foi uma opção da Sapore, segundo ele, um movimento normal de mercado. “Quando fechamos a venda, o contato já previa a saída, só que, por uma série de fatores, foi um pouco antes do previsto. A decisão foi tomada após várias conversas e negociações. Algo normal, estamos tocando a transição com quem vai assumir e torcendo pelo sucesso da empresa”.
Miranda e os sócios, que também fundaram o aplicativo Shipp (vendido para a Americanas), estudam novos investimentos e em breve vão anunciar novidades.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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