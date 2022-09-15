Fundador da empresa, Rodrigo Miranda deixa comando da Zaitt

O capixaba Rodrigo Miranda, fundador da loja autônoma Zaitt, anunciou nesta quinta-feira (15) que está deixando o comando da empresa. O novo CEO será indicado pela Sapore, multinacional brasileira de restaurantes e acionista majoritário desde 2020.

Miranda disse que a troca foi uma opção da Sapore, segundo ele, um movimento normal de mercado. “Quando fechamos a venda, o contato já previa a saída, só que, por uma série de fatores, foi um pouco antes do previsto. A decisão foi tomada após várias conversas e negociações. Algo normal, estamos tocando a transição com quem vai assumir e torcendo pelo sucesso da empresa”.