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Pós-pandemia?

Sem medidas restritivas, crescimento dos transportes dispara no ES

Outro fator que contribuiu para o bom desempenho é a estrutura logística do Estado voltada para o comércio exterior, que apresenta bons resultados.

Públicado em 

15 set 2022 às 09:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Transporte - caminhão - ferrovia
Crédito: Carlos Alberto
O setor de transportes vem crescendo forte no Espírito Santo, em 2022. No primeiro semestre, o avanço bateu em dois dígitos: 13,9%. O dado está no Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo, elaborado pela Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), que será divulgado nesta quinta-feira (15). Os transportes respondem por cerca de 5% do PIB capixaba.
A retirada das medidas restritivas impostas por conta da pandemia do coronavírus é o principal fator de dinamismo. “Alinhado à recuperação dos serviços presenciais, principalmente os prestados às famílias, como restaurantes e hotéis, e daqueles de maior contato social, o setor de transporte do Estado vem se destacando devido ao aumento da mobilidade de cargas e pessoas, com destaque para o transporte de passageiro (terrestre e aéreo), na esteira do bom desempenho das atividades turísticas e da retirada das medidas restritivas”, analisa a economista-chefe da Findes e gerente-executiva do Observatório da Indústria, Marília Silva.
Ainda segundo a economista, outro fator que contribuiu para o bom desempenho da atividade de transporte é a estrutura logística do Estado voltada para o comércio exterior, que vem apresentando bons resultados.
Com este desempenho o setor, no Espírito Santo, já está 18,8% acima do nível de atividade observado antes da pandemia (a comparação é com o quarto trimestre de 2019). A nível nacional, essa variação é 11,8% superior àquele patamar.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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