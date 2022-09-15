Sem medidas restritivas, crescimento dos transportes dispara no ES

O setor de transportes vem crescendo forte no Espírito Santo, em 2022. No primeiro semestre, o avanço bateu em dois dígitos: 13,9%. O dado está no Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo, elaborado pela Findes
(Federação das Indústrias do Espírito Santo), que será divulgado nesta quinta-feira (15). Os transportes respondem por cerca de 5% do PIB
capixaba.
A retirada das medidas restritivas impostas por conta da pandemia do coronavírus é o principal fator de dinamismo. “Alinhado à recuperação dos serviços presenciais, principalmente os prestados às famílias, como restaurantes e hotéis, e daqueles de maior contato social, o setor de transporte do Estado vem se destacando devido ao aumento da mobilidade de cargas e pessoas, com destaque para o transporte de passageiro (terrestre e aéreo), na esteira do bom desempenho das atividades turísticas e da retirada das medidas restritivas”, analisa a economista-chefe da Findes
e gerente-executiva do Observatório da Indústria, Marília Silva.
Ainda segundo a economista, outro fator que contribuiu para o bom desempenho da atividade de transporte é a estrutura logística do Estado voltada para o comércio exterior, que vem apresentando bons resultados.
Com este desempenho o setor, no Espírito Santo, já está 18,8% acima do nível de atividade observado antes da pandemia (a comparação é com o quarto trimestre de 2019). A nível nacional, essa variação é 11,8% superior àquele patamar.