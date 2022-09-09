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Energia

ArcelorMittal fecha acordo e vai receber gás natural da ES Gás

Maior siderúrgica das Américas, em busca da transição energética, estava atrás de fornecedores há algum tempo, mas vinha enfrentando dificuldades

Públicado em 

09 set 2022 às 12:16
Abdo Filho

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Abdo Filho

Usina da ArcelorMittal Tubarão, em Vitória
Usina da ArcelorMittal Tubarão, em Vitória Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
A ArcelorMittal Tubarão, maior siderúrgica das Américas, fechou contrato com a distribuidora ES Gás e vai começar a receber 250 mil m3 de gás natural a partir de segunda-feira, dia 12. Por ora, apenas o alto-forno 3 usará o combustível, mas a intenção é que toda a planta faça uso do gás natural o quanto antes. A demanda para os três fornos, que produzem 7,5 milhões de toneladas de aço por ano, é de 1,5 milhão de m3 diariamente.
“Este terceiro alto-forno da usina, inaugurado em 2007, já é adaptado para receber esse tipo de combustível. A nossa expectativa, agora, é adaptarmos os dois outros equipamentos para, assim que possível, também fazerem a transição energética”, disse Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aço Planos América Latina. Sobre a adaptação dos outros dois fornos, os executivos da Arcelor afirmam tratar-se de uma intervenção rápida, que deve custar algo perto de US$ 2,5 milhões.
Para o diretor de Operações da ES Gás, Antonio Fernando Cesar Filho, “o contrato é de extrema relevância, pois demonstra que a companhia está apta a atender com agilidade e qualidade às demandas de clientes industriais, como fez com a ArcelorMittal Tubarão, com a oferta de um volume de 250.000 m³/dia nos próximos três meses, com potencial de 1.500.000 m³/dia”.
A ArcelorMittal já vinha buscando fornecedores de gás há algum tempo, mas enfrentava dificuldades. Até operadores de portos do Estado foram contactados sobre a viabilidade de investimento em um terminal de regaseificação, trazendo o gás natural de fora. A siderúrgica tem pressa por conta dos compromissos ambientais já assumidos. O gás natural, um combustível de transição, vai ser usado junto com o carvão (muito mais poluente e agora em menor quantidade) nos fornos da companhia. A meta da corporação é reduzir suas emissões em 25% até 2030 e ser carbono neutro até 2050.  
O presidente da ES Gás, Heber Resende, garante que a distribuidora está capacitada para atender a indústria. "A ES Gás está atenta às necessidades dos clientes em relação a esta fonte energética, ciente do quanto esta oferta é importante na atração de novos investimentos ao Estado ou ampliação dos já existentes. Estamos aptos".
A presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, Joana Magella, comemorou o acordo. "A aprovação do contrato viabiliza a realização dos testes voltados para redução do uso de carvão, cujo projeto tem alinhamento com o plano estadual de descarbonização, além de fomentar o mercado de gás do Estado, trazendo benefícios para a população capixaba”.
Os valores envolvidos não foram informados. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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