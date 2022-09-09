ArcelorMittal fecha acordo e vai receber gás natural da ES Gás

A ArcelorMittal
Tubarão, maior siderúrgica das Américas, fechou contrato com a distribuidora ES Gás
e vai começar a receber 250 mil m3 de gás natural
a partir de segunda-feira, dia 12. Por ora, apenas o alto-forno 3 usará o combustível, mas a intenção é que toda a planta faça uso do gás natural
o quanto antes. A demanda para os três fornos, que produzem 7,5 milhões de toneladas de aço por ano, é de 1,5 milhão de m3 diariamente.
“Este terceiro alto-forno da usina, inaugurado em 2007, já é adaptado para receber esse tipo de combustível. A nossa expectativa, agora, é adaptarmos os dois outros equipamentos para, assim que possível, também fazerem a transição energética”, disse Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal
Aço Planos América Latina. Sobre a adaptação dos outros dois fornos, os executivos da Arcelor afirmam tratar-se de uma intervenção rápida, que deve custar algo perto de US$ 2,5 milhões.
Para o diretor de Operações da ES Gás, Antonio Fernando Cesar Filho, “o contrato é de extrema relevância, pois demonstra que a companhia está apta a atender com agilidade e qualidade às demandas de clientes industriais, como fez com a ArcelorMittal
Tubarão, com a oferta de um volume de 250.000 m³/dia nos próximos três meses, com potencial de 1.500.000 m³/dia”.
A ArcelorMittal
já vinha buscando fornecedores de gás há algum tempo, mas enfrentava dificuldades. Até operadores de portos do Estado foram contactados sobre a viabilidade de investimento em um terminal de regaseificação, trazendo o gás natural
de fora. A siderúrgica tem pressa por conta dos compromissos ambientais já assumidos. O gás natural
, um combustível de transição, vai ser usado junto com o carvão (muito mais poluente e agora em menor quantidade) nos fornos da companhia. A meta da corporação é reduzir suas emissões em 25% até 2030 e ser carbono neutro até 2050.
O presidente da ES Gás, Heber Resende, garante que a distribuidora está capacitada para atender a indústria. "A ES Gás
está atenta às necessidades dos clientes em relação a esta fonte energética, ciente do quanto esta oferta é importante na atração de novos investimentos ao Estado ou ampliação dos já existentes. Estamos aptos".
A presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, Joana Magella, comemorou o acordo. "A aprovação do contrato viabiliza a realização dos testes voltados para redução do uso de carvão, cujo projeto tem alinhamento com o plano estadual de descarbonização, além de fomentar o mercado de gás do Estado, trazendo benefícios para a população capixaba”.
Os valores envolvidos não foram informados.