Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Descarbonização

ArcelorMittal Tubarão está atrás de gás natural. E não acha

Maior siderúrgica do país quer usar gás natural em todos os seus altos-fornos, mas está com dificuldade para encontrar fornecedores

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

27 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Alto-forno 3 da ArcelorMittal em Tubarão
Alto-forno 3 da ArcelorMittal em Tubarão Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
A ArcelorMittal Tubarão está em busca de gás natural para iniciar a transição energética de seus três alto-fornos. E não está encontrando. Os fornos são responsáveis pela produção de 7,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano, o maior parque siderúrgico do Brasil. A demanda diária da companhia é de 1,5 milhão de metros cúbicos por dia. Hoje, as usinas são movidas a carvão.
A adoção do gás, que seria usado junto com o carvão (combustível muito mais poluente), é um passo relevante para o início do processo de descarbonização na produção de aço. A intenção é colocar o projeto de pé até, no máximo, 2024. O desafio agora é encontrar gás.
Uma das alternativas consideradas pelos executivos da companhia é que algum porto do Estado, conversas já estão em andamento, invista num terminal de regaseificação, nos mesmos moldes que a Petrobras tem em Pecém, Ceará. O gás natural viria de navio na forma líquida, no próprio porto ele seria regaseificado e iria para Tubarão via gasoduto.  
O alto-forno 3, inaugurado em 2007, já está pronto para receber o novo combustível. Os outros dois, mais antigos, precisam de adaptação. Um investimento rápido que custaria algo próximo a US$ 2,5 milhões.
O compromisso da ArcelorMittal é ser carbono neutro até 2050.

Veja Também

Americanos e europeus de olho em equipamento desenvolvido em Aracruz

Maely Coelho, dono da MedSênior, investe em empresa de energia limpa

"O próximo apagão será o portuário", afirma executivo de Portocel

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Meio Ambiente ArcelorMittal Atitude Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas
Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados