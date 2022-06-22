Americanos e europeus de olho em equipamento desenvolvido em Aracruz

Os trabalhos partiram de uma inquietação que surgiu dentro do porto. Quase tudo vinha evoluindo, ganhando eficiência e sendo automatizado, mas um dos momentos mais perigosos da operação seguia como era há muito tempo. "Já havia um desejo, mas a ideia de automatizar começou a ganhar corpo em 2016. O resultado, um ano depois da operação andando, é muito bom. Estamos operando com mais segurança, mais eficiência e os profissionais foram realocados. Posso dizer que revolucionou todo o setor", comemora Alexandre Mori, gerente-executivo de Portocel. "O mundo está atrás desse equipamento, afinal, por lá segue como era antes. Estamos sendo acionados por portos de Europa e Estados Unidos, querem olhar como funciona e avaliar a viabilidade".