"O próximo apagão será o portuário", afirma executivo de Portocel

Crédito: Carlos Alberto

Alexandre Mori, gerente-executivo de Portocel, afirma que, do jeito que as coisas estão caminhando, o próximo apagão a ser enfrentado pela economia brasileira é o portuário. "Estamos observando, durante a pandemia, uma série de apagões nas cadeias de produção. Já falamos de chips, condutores elétricos e uma série de outros insumos. Quando o Brasil voltar a crescer, e eu confio que isso acontecerá, teremos um problema grave para escoar e receber cargas. É o próximo apagão".

Especialista na área e à frente do terminal que tem Suzano (51%) e Cenibra (49%) como sócios, Mori afirma que os investimentos, em todas as áreas, estão represados, o que pressiona o sistema. "Tem muita coisa para sair nas mais diversas áreas, inclusive na logística. Quando isso começar a se desenrolar, os terminais ainda não estarão prontos, é o nosso próximo gargalo".