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Planejamento

Após renovação de incentivos, empresários do ES cobram infraestrutura

Benefícios fiscais vigentes estão garantidos até 2032, mas empreendedores pedem para que soluções definitivas não fiquem em modo de espera

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 15:15

Públicado em 

18 mai 2022 às 15:15
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

BR 101 - KM 345 - Guarapari - Trecho Guarapari a Anchieta
Duplicação da BR 101 Sul, no trecho Guarapari-Anchieta Crédito: Divulgação/Eco 101
Em outubro do ano passado, foi sancionada a lei complementar federal que prorrogou, até 2032, a validade dos incentivos fiscais concedidos pelo governo capixaba à revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Assim sendo, o Compete/ES (Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Espírito Santo) e o Investe/ES (Programa de Incentivo ao Investimento do Espírito Santo) seguem intactos.
Nos últimos seis anos, o Investe foi responsável pela atração de R$ 21,7 bi em investimentos privados para o Estado. Diretamente as empresas beneficiadas geraram mais de 15 mil postos de trabalho. Números relevantes para qualquer economia. O ponto é: eles viriam para cá se não fossem os incentivos? Alguns sim. A maioria não.
Os incentivos fiscais têm um peso enorme, por exemplo, na presença do setor atacadista no Estado. Hoje, são 1,8 mil empresas que, juntas, faturam R$ 100 bi por ano e empregam cerca de 50 mil. A grande maioria delas, 70% pelas contas de estudiosos da área, não estariam aqui se não fossem Compete e Investe.

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Empresários e executivos enxergam esses dez anos a mais de incentivos garantidos como a janela que o Estado precisa para dar um salto de infraestrutura e, consequentemente, depender menos dos benefícios para atrair e manter os investimentos por aqui. A duplicação da BR 101, uma solução para a 262 e ligações ferroviárias com Centro-Oeste e Rio de Janeiro são os gargalos fundamentais. As lideranças acreditam que aeroporto e portos de cargas gerais podem melhorar, mas são questões já muito bem encaminhados. Eles querem planejamento e trabalho das instituições, lideranças políticas e governos, desde já, para que não passemos aperto lá na frente.
Nesta quarta-feira (18), na sua recondução ao cargo de presidente do Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo), Sidemar de Lima Acosta deixou isso bem claro. "Não podemos deixar lá para frente. O momento de brigarmos por uma melhor infraestrutura é agora".

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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