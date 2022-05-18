Serra vai retirar limite de altura para prédios e permitir casas no Civit

Crédito: Carlos Alberto

Um novo Plano Diretor Municipal está saindo do forno na Serra . A fase das audiências públicas está terminando e em agosto o documento deve chegar à Câmara de Vereadores. De 395 artigos o PDM passará a ter 70. Uma das mudanças de maior impacto é o fim do gabarito que limita a altura dos prédios na maior parte da cidade. A exceção ficará por conta do cone de aproximação do aeroporto e em alguns trechos da orla.

O objetivo da administração municipal é verticalizar a cidade, ainda hoje muito espalhada por seu amplo território. Dentro deste objetivo, o novo PDM serrano, se aprovado, permitirá uma taxa de ocupação do terreno de 80% nos empreendimentos residenciais. Hoje, é de 60%.

Outra mudança relevante é passar a permitir a construção de unidades habitacionais no Civit 1 e no Civit 2. Atualmente, são zonas exclusivas para a indústria. O novo PDM vai transformar os locais em zonas de ocupação preferencial, ou seja, quem quiser construir condomínios residenciais, poderá fazer. A ideia é que trabalhador e trabalho fiquem mais próximos.