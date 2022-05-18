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Mercado imobiliário

Serra vai retirar limite de altura para prédios e permitir casas no Civit

Plano Diretor Municipal, que está na fase final das audiências públicas, promete ser mais simples e moderno

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 04:30

Públicado em 

18 mai 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Imóveis
Crédito: Carlos Alberto
Um novo Plano Diretor Municipal está saindo do forno na Serra. A fase das audiências públicas está terminando e em agosto o documento deve chegar à Câmara de Vereadores. De 395 artigos o PDM passará a ter 70. Uma das mudanças de maior impacto é o fim do gabarito que limita a altura dos prédios na maior parte da cidade. A exceção ficará por conta do cone de aproximação do aeroporto e em alguns trechos da orla.
O objetivo da administração municipal é verticalizar a cidade, ainda hoje muito espalhada por seu amplo território. Dentro deste objetivo, o novo PDM serrano, se aprovado, permitirá uma taxa de ocupação do terreno de 80% nos empreendimentos residenciais. Hoje, é de 60%.
Outra mudança relevante é passar a permitir a construção de unidades habitacionais no Civit 1 e no Civit 2. Atualmente, são zonas exclusivas para a indústria. O novo PDM vai transformar os locais em zonas de ocupação preferencial, ou seja, quem quiser construir condomínios residenciais, poderá fazer. A ideia é que trabalhador e trabalho fiquem mais próximos.
As mudanças estão sendo feitas vislumbrando um horizonte em que a Serra terá 1 milhão de habitantes. A prefeitura acredita que isso se dará em 20 anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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