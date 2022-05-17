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Varejo

Grupo Carone amplia atuação e chega ao Rio de Janeiro

Estratégia de crescimento da empresa passa por investimentos fora do Espírito Santo. Primeiro passo está sendo dado com os atacarejos da rede Sempre Tem

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 16:01

Públicado em 

17 mai 2022 às 16:01
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A SempreTem tem duas lojas em operação e vai inaugurar mais três até o começo de 2021
Estratégia de crescimento do Carone passa por investir pesado na sua rede de atacarejo Crédito: Divulgação/Grupo Carone
O grupo Carone inaugura, no segundo semestre do ano que vem, sua primeira loja no Estado do Rio. Será um Sempre Tem, atacarejo da rede, com mais de 5 mil m2 de área de venda, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Aliás, região já sob forte influência das redes que atuam na capital fluminense, são apenas 150 km de distância. Trata-se de um movimento importante do grupo capixaba no estado vizinho. O Sempre Tem de Cabo Frio vai enfrentar uma concorrência pesada. O Atacadão, do Carrefour, e Assaí, do Pão de Açúcar, já têm presença consolidada na Região dos Lagos.
Vai ser a segunda loja Sempre Tem fora do Estado. A primeira, em Teixeira de Freitas, Sul da Bahia, foi inaugurada no final do ano passado. Nessa expansão para fora do Estado, que vai continuar, o grupo Carone já estuda uma segunda loja no Sul da Bahia, tanto que já adquiriu uma área em Eunápolis, mas ainda não há data para começo das obras.

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Aqui no Estado os investimentos seguem em ritmo forte. Em junho será inaugurada uma unidade do Sempre Tem em Jardim Camburi, a primeira em Vitória. O de Alto Lage (na antiga garagem da Viação Itapemirim) sai em setembro. Ainda no primeiro semestre do ano que vem será aberta uma loja em Castelândia, na Serra. Para dar conta disso tudo, um novo centro de distribuição, na Rodovia do Contorno, já começou a ser construído. Serão 80 mil metros quadrados de área de armazenagem. O atual, em Jardim Limoeiro, tem 12 mil m2.
Hoje, o grupo possuiu dez supermercados Carone e cinco atacarejos Sempre Tem.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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