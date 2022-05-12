Mercado de galpões vai muito bem no ES, mas poderia estar melhor

Essa lentidão acaba afastando investidores. A VTO Polos Empresariais, por exemplo, empresa aqui do Espírito Santo, está investindo, neste momento R$ 220 milhões, só que nenhum centavo está no Estado. Os aportes estão sendo feitos em Mato Grosso, São Paulo e Pernambuco. Claro que a lentidão da burocracia não explica tudo (os terrenos caros também atrapalham), mas tem sua responsabiliade. "Aprovações seguem muito lentas. Seria possível fazer tudo em oito meses", afirma Alexandre Schubert, diretor-geral da empresa.