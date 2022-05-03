Investimentos privados superam os R$ 10 bi e batem recorde no ES

Em 2021, o valor total dos investimentos aprovados no âmbito do Invest-ES (Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo) chegou a R$ 10,7 bilhões, o maior desde o início da série histórica, em 2003. São 112 projetos que, quando estiverem prontos, abrirão algo perto de 5 mil postos direto de trabalho.
Tratam-se de empreendimentos com estudos de implantação em fase avançada, que já deram garantias de que o investimento sairá do papel e que, por isso, já tiveram a solicitação para a obtenção do incentivo analisada e aprovada pelo governo do Estado. Os dados são da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).
Alguns detalhes dos números gerais chamam a atenção: