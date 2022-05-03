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Saindo da crise

Investimentos privados superam os R$ 10 bi e batem recorde no ES

Números são referentes ao ano de 2021, trata-se do maior volume de aportes desde o início da série histórica, em 2003

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

03 mai 2022 às 02:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro vivo
Dinheiro vivo Crédito: Carlos Alberto
Em 2021, o valor total dos investimentos aprovados no âmbito do Invest-ES (Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo) chegou a R$ 10,7 bilhões, o maior desde o início da série histórica, em 2003. São 112 projetos que, quando estiverem prontos, abrirão algo perto de 5 mil postos direto de trabalho.
Tratam-se de empreendimentos com estudos de implantação em fase avançada, que já deram garantias de que o investimento sairá do papel e que, por isso, já tiveram a solicitação para a obtenção do incentivo analisada e aprovada pelo governo do Estado. Os dados são da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).
Alguns detalhes dos números gerais chamam a atenção:
  1. Os aportes em logística, centros de distribuição, por exemplo, empurraram os investimentos em todo o Espírito Santo. O crescimento do e-commerce (que dobrou de tamanho no Brasil de 2019 para cá) capitaneou o avanço.
  2. O volume geral de investimentos aprovados em 2021 (R$ 10,7 bi) é quase igual ao registrado nos cinco anos anteriores (R$ 11 bilhões).
  3. Os projetos aprovados chegaram a 44 municípios do Estado. Onze deles nunca tinham recebido empreendimentos patrocinados pelo Invest-ES.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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