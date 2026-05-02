O preço (e o risco) de ceder ao crime

Notícias recorrentes sobre ataques a provedores de internet em diferentes estados brasileiros, somadas à atuação de milícias que exploram serviços, impõem taxas e pressionam a atividade econômica, não deveriam ser lidas apenas como desafios da segurança pública.





Tudo isso também diz respeito ao ambiente de negócios: revela o avanço do crime organizado sobre mercados formais, a imposição de custos ilegais às empresas e a ocupação criminosa de espaços que deveriam ser regidos pela livre concorrência e pela lei.





Por muito tempo, esse tipo de problema foi tratado pelas empresas como um tema externo, restrito à esfera policial. Esse entendimento, no entanto, já se mostrou equivocado.





Quando uma empresa altera rotas por medo, tolera pagamentos informais para continuar operando, aceita fornecedores “impostos” pelo crime ou deixa de investigar quem está por trás de determinados prestadores de serviço, ela já não está apenas adaptando seu modo de operar. Está, ainda que sem admitir, cedendo autonomia, fragilizando controles e abrindo espaço para a corrosão gradual de sua governança.