É delegado da Polícia Federal no Espírito Santo, oficial de Ligação da PF junto à Secretaria Geral da Interpol, ex-secretário de Segurança do Espírito Santo, mestre em Gestão Pública pela Ufes
O risco de relativizar o estupro de crianças
Em um país marcado por desigualdades sociais, dependência econômica e relações desiguais, a flexibilização do marco dos 14 anos pode funcionar como porta de entrada para a relativização da proteção legal justamente onde ela deveria ser mais firme
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00