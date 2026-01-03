Eugênio Ricas
Eugênio Ricas
É delegado da Polícia Federal no Espírito Santo, oficial de Ligação da PF junto à Secretaria Geral da Interpol, ex-secretário de Segurança do Espírito Santo, mestre em Gestão Pública pela Ufes

2025 confirmou que a segurança pública no Brasil segue marcada por contrastes

Ao olhar para o ano que passou, fica evidente que o Brasil sabe o que precisa ser feito. O desafio é manter o rumo, resistir a atalhos fáceis e apostar, com seriedade, naquilo que já mostrou funcionar

Publicado em 03/01/2026 às 04h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.