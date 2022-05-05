Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em queda

Sem ferrovia, ES perde até 87% de participação na exportação de grãos

Com corredor que traz grãos do Centro-Oeste para os portos capixabas estrangulado, exportadores buscam outras alternativas fora do Espírito Santo

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

05 mai 2022 às 02:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agronegócio
Agronegócio - trigo - russia Crédito: Carlos Alberto
Em 2010, de cada 100 toneladas de milho exportados pelo Brasil, 12,2 toneladas saíam por portos capixabas. No ano passado, de cada 100 toneladas, 1,5 tonelada saiu por aqui. Um encolhimento de 87,7%. O que explica isso? A chave está na falta de investimentos em infraestrutura, principalmente ferroviária. Para a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o Estado sofre com o apagão da Ferrovia Centro-Atlântica, principalmente na Serra do Tigre, em Minas Gerais, que deveria ser o canal principal para a vinda dos grãos produzidos no Centro-Oeste para os portos capixabas. É o famoso Corredor Centro-Leste.
Enquanto a exportação brasileira de grãos (geral, não apenas de milho) explodiu na década passada, saindo de 11,5 milhões de toneladas, em 2010, para 83 milhões, em 2020, o escoamento da produção pelos portos capixabas encolheu: 4,97 milhões de toneladas, em 2010, para 4,81 milhões, em 2021, daí a vertiginosa queda proporcional. O levantamento é do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies).
"Sem infraestrutura para chegar, mercadorias que poderiam estar vindo para cá, vão para Santos. No futuro, caso o investimento oriundo da renovação da concessão da FCA vá para outra ferrovia, também poderemos perder carga para portos na Bahia. Algo precisa ser feito", assinala Marília Silva, gerente do Ideies. Com a ferrovia modernizada (com trens mais velozes e maior capacidade), o Espírito Santo poderia chegar a um volume anual de grãos exportados de 18,6 milhões de toneladas.
Além disso, com uma infraestrutura de escoamento eficiente e conectada com portos modernos, a previsão é que haja uma redução do custo do frete marítimo em 7,5%. O estudo foi feito pela Dom Cabral a pedido da Findes.

Veja Também

Nova ferrovia pode quadruplicar cargas de MG e Goiás para portos do ES

Corredor Centro-Leste: aceitaremos o isolamento?

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Findes ferrovia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados