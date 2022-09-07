Usina de compostagem da OrganoBom, em Cariacica Crédito: Abdo Filho

A OrganoBom, empresa de Cariacica, é especializada na fabricação de fertilizantes, para grandes produtores e amantes da jardinagem, a partir de resíduos orgânicos. As matérias-primas básicas da empresa são, hoje, os galhos e as folhas das podas feitas em Vitória, Serra e Cariacica, e alimentos descartados adequadamente (sem mistura com outros tipos de resíduos).

A separação adequada do lixo é o grande gargalo da empresa. Na linguagem técnica, está sobrando carbono (que vem de capim, galhos, casca de árvore, etc) e faltando nitrogênio (oriundo de borras de café, folhas verdes, restos de comida, etc). Num cenário de falta de matéria-prima, a empresa fabrica, em média, 400 toneladas por mês de fertilizante, sendo que o maquinário instalado tem capacidade para 2 mil toneladas/mês.

Your browser does not support the audio element. Empresa do ES quer fazer fertilizante com alimento vindo do rúmen do boi

Diante disso, novas alternativas de buscar nitrogênio para a compostagem estão sendo buscadas. O teste mais avançado é com o alimento retirado do rúmen, uma das partes do estômago do boi. Os frigoríficos precisam dar destinação ao alimento que está no estômago do animal abatido. A OrganoBom está se propondo a recolher o material e transformar em fertilizante.