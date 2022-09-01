Portocel obtém autorização para receber navios de maior capacidade

O Portocel, terminal da Suzano e da Cenibra localizado em Aracruz,
recebeu da Capitania dos Portos a autorização para receber navios com até 230 metros de comprimento e 85 mil toneladas de porte bruto, 21% acima da capacidade que podia operar até então. A largura do canal de acesso também ganhou 2 metros adicionais, passando a ser de 160 metros.
A mais nova cliente, a LD Celulose, que iniciou recentemente a operação de sua fábrica instalada entre os municípios de Indianópolis e Araguari, no Triângulo Mineiro, já está exportando sua produção de celulose solúvel por Portocel. São 500 mil toneladas por ano que serão escoadas por Aracruz. Para operar com a nova carga, Portocel investiu cerca de R$ 38 milhões em adequações de infraestrutura, incluindo a ampliação do ramal ferroviário e a cobertura de um trecho dos trilhos.