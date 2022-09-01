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Infraestrutura

Portocel obtém autorização para receber navios de maior capacidade

Localizado em Aracruz, complexo portuário vem recebendo uma série de investimentos com objetivo de ampliar eficiência, capacidade e diversificar operação

Públicado em 

01 set 2022 às 16:57
Abdo Filho

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Abdo Filho

Embarque de celulose solúvel em Portocel
Embarque de celulose solúvel em Portocel Crédito: Divulgação/Portocel
O Portocel, terminal da Suzano e da Cenibra localizado em Aracruz, recebeu da Capitania dos Portos a autorização para receber navios com até 230 metros de comprimento e 85 mil toneladas de porte bruto, 21% acima da capacidade que podia operar até então. A largura do canal de acesso também ganhou 2 metros adicionais, passando a ser de 160 metros.
Esta é mais uma da série de melhorias que vêm sendo implantadas no complexo portuário nos últimos anos com o objetivo de ampliar a capacidade, a eficiência e diversificar a operação. Portocel foi construído para escoar a produção de celulose da antiga Aracruz e da Cenibra. Hoje, além do produto original, o porto recebe, entre outras cargas, produtos siderúrgicos, peças industriais, rochas ornamentais e celulose solúvel.
A mais nova cliente, a LD Celulose, que iniciou recentemente a operação de sua fábrica instalada entre os municípios de Indianópolis e Araguari, no Triângulo Mineiro, já está exportando sua produção de celulose solúvel por Portocel. São 500 mil toneladas por ano que serão escoadas por Aracruz. Para operar com a nova carga, Portocel investiu cerca de R$ 38 milhões em adequações de infraestrutura, incluindo a ampliação do ramal ferroviário e a cobertura de um trecho dos trilhos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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