Portocel obtém autorização para receber navios de maior capacidade

A mais nova cliente, a LD Celulose, que iniciou recentemente a operação de sua fábrica instalada entre os municípios de Indianópolis e Araguari, no Triângulo Mineiro, já está exportando sua produção de celulose solúvel por Portocel. São 500 mil toneladas por ano que serão escoadas por Aracruz. Para operar com a nova carga, Portocel investiu cerca de R$ 38 milhões em adequações de infraestrutura, incluindo a ampliação do ramal ferroviário e a cobertura de um trecho dos trilhos.