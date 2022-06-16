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Infraestrutura

Portocel e novos donos da Codesa farão primeira "reunião de condomínio"

Executivos do terminal da Suzano e da Cenibra querem saber dos novos vizinhos quais são os planos para a área que possuem em Barra do Riacho, Aracruz

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

16 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Portocel, Aracruz
Terminal da Portocel, em Aracruz, é especializado em celulose Crédito: Divulgação/Portocel
Ainda no mês de junho, executivos de Portocel, terminal portuário de Suzano e Cenibra especializado em produtos florestais, e Quadra Capital, que em março arrematou a Codesa, devem se encontrar para debater o uso do Terminal de Barra do Riacho, onde são vizinhos. Será uma espécie de reunião de condomínio.
Executivos e proprietários de Portocel querem saber quais são as intenções dos investidores para a área. "É o primeiro porto do Brasil que passa por uma privatização. Queremos entender o que querem fazer, de que maneira e como podemos fazer parcerias que sejam boas para as duas operações. Podemos ter um hub portuário relevante para o Brasil, a hora de debater é agora", explica Alexandre Mori, gerente-executivo de Portocel.
É bom lembrar que a principal carga operada por Portocel é a celulose, produto branco e que assim deve continuar. Portanto, saber com que tipo de carga a nova Codesa pretende operar é questão prioritária. "Dependendo do que vier, vamos sentar e analisar ações mitigadoras, isso é fundamental para a nossa operação".
O complexo de Barra do Riacho tem apenas um canal de acesso, que passará a ser compartilhado pelos dois operadores. O custo anual de manutenção do canal, hoje 100% custeado por Portocel, fica na casa dos R$ 20 milhões/ano. Isto vai ser lembrado durante a reunião.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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