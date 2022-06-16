Portocel e novos donos da Codesa farão primeira "reunião de condomínio"

Ainda no mês de junho, executivos de Portocel, terminal portuário de Suzano e Cenibra especializado em produtos florestais, e Quadra Capital, que em março arrematou a Codesa
, devem se encontrar para debater o uso do Terminal de Barra do Riacho, onde são vizinhos. Será uma espécie de reunião de condomínio.
Executivos e proprietários de Portocel querem saber quais são as intenções dos investidores para a área. "É o primeiro porto do Brasil que passa por uma privatização. Queremos entender o que querem fazer, de que maneira e como podemos fazer parcerias que sejam boas para as duas operações. Podemos ter um hub portuário relevante para o Brasil, a hora de debater é agora", explica Alexandre Mori, gerente-executivo de Portocel.
É bom lembrar que a principal carga operada por Portocel é a celulose, produto branco e que assim deve continuar. Portanto, saber com que tipo de carga a nova Codesa pretende operar é questão prioritária. "Dependendo do que vier, vamos sentar e analisar ações mitigadoras, isso é fundamental para a nossa operação".
O complexo de Barra do Riacho tem apenas um canal de acesso, que passará a ser compartilhado pelos dois operadores. O custo anual de manutenção do canal, hoje 100% custeado por Portocel, fica na casa dos R$ 20 milhões/ano. Isto vai ser lembrado durante a reunião.