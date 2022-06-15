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Inovação

Fundo Soberano do ES: startups são escolhidas, aporte supera R$ 20 milhões

Mais de 500 empresas do ES e de fora mandaram projetos para receberem aporte de fundo criado pelo Estado com recursos dos royalties do petróleo

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 15:51

Públicado em 

15 jun 2022 às 15:51
Abdo Filho

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Abdo Filho

Hub - tecnologia - internet
Crédito: Carlos Alberto
A TM3 Capital, gestora do Fundo de Investimento em Participação Funses 01, chegou às primeiras startups que receberão investimento. Três já assinaram contrato e estão passando por diligência, por esse motivo os nomes ainda não podem ser anunciados. Outras três estão em fase avançada de análise e também devem assinar. Até o final do mês sairá o anúncio oficial.
As três escolhidas receberão R$ 2 milhões, R$ 7 milhões e R$ 11 milhões. Elas são das áreas de saúde, varejo e gestão de pessoas. Duas delas são daqui do Espírito Santo, a terceira é do Rio de Janeiro e passará a operar em Vitória (vir para o Estado é condição para receber o aporte bancado pelo Fundo Soberano do governo capixaba). Ao todo 573 empresas mandaram propostas até agora.
A TM3, em parceria com a aceleradora ACE, definiu também as três primeiras empresas que, além de recursos, passarão pela aceleração. São de menor porte e precisam passar por esse processo para ganharem corpo e conseguir fazer o projeto deslanchar. Na média, receberão um aporte de R$ 500 mil cada. Há projetos para varejo, plataformas digitais e saúde. Outras duas serão escolhidas nos próximos dias. Mais de 50 mandaram projetos.

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"A avaliação é bastante positiva. O Funses foi lançado há cerca de 40 dias e já recebemos mais de 500 projetos, muita coisa de qualidade. O começo não poderia ter sido melhor, estamos bem confiantes", disse Felipe Marcondes, Head de Venture Capital da TM3. Ao todo, o Funses 01 aportará R$ 250 milhões em startups.
O Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, hoje com quase R$ 1 bilhão em caixa, foi criado em 2019 com objetivo de fazer uma poupança para as futuras gerações. A intenção é utilizar os recursos arrecadados hoje com a exploração de petróleo e gás natural para promover desenvolvimento econômico no Estado. Investimentos estratégicos serão realizados ao longo dos próximos anos com a intenção de minimizar o impacto da queda de receitas da indústria do petróleo. O Funses, que foi colocado de pé pelo Bandes, é um desses investimentos. Outro, que deve ser anunciado nos próximos meses, terá foco em empreendimentos industriais de maior porte.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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