Sob o lema "inovar é condição para existir", Fonte Hub abre as portas

Hub vai conectar pessoas das mais diversas áreas de atuação num mesmo espaço Crédito: Pixabay

No próximo dia 21 será inaugurado o Fonte Hub, um espaço de inovação, troca de ideias, agregação de valor e aceleração de negócios dentro da Rede Gazeta . Em mais um capítulo disruptivo de sua história, a maior e mais tradicional empresa de mídia do Espírito Santo, às véperas de completar 94 anos, abre suas portas para quem quer experimentar, cocriar e interagir.

"Inovar deixou de ser um diferencial, é uma condição para existir. Um hub é um local de conexão, um eixo. A ideia é expandirmos o conceito de comunicação no qual estamos inseridos como empresa de mídia para uma outra camada de agregação de parceiros, de novos negócios, de novos formatos, novos públicos e inovação, junto com parceiros do ecossistema", explica Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta.

O hub de inovação da Rede Gazeta terá um diferencial: será o primeiro do Estado a oferecer aos investidores, às startups e parceiros residentes no espaço uma estrutura voltada à produção audiovisual e experimentação de conteúdos em novos formatos, linguagens e tecnologias - know how do grupo que nasceu em setembro de 1928.

O Fonte faz parte de um profundo processo de transformação dentro da Gazeta. Para Café, grande mentor desse processo, trata-se de uma evolução natural proporcionada pelas mudanças e pela reorganização interna. O mais novo hub do Espírito Santo vai ficar no espaço onde, por quase 40 anos, funcionou a redação do jornal A GAZETA ( em agosto de 2021, a Rede Gazeta inaugurou um novo espaço, muito mais moderno, para abrigar o seu Jornalismo ). O nome Fonte, aliás, vem daí. No jargão do Jornalismo, é chamado de "fonte" quem passa informações, principalmente as exclusivas, para o jornalista. No mundo da inovação, um ecossistema saudável é uma infindável fonte de boas ideias e, consequentemente, soluções.