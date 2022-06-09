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Sob o lema "inovar é condição para existir", Fonte Hub abre as portas

Rede Gazeta inaugura no próximo dia 21 espaço voltado para inovação, troca de ideias, agregação de valor e aceleração de negócios

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 19:25

Públicado em 

09 jun 2022 às 19:25
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Emprego na área de tecnologia
Hub vai conectar pessoas das mais diversas áreas de atuação num mesmo espaço Crédito: Pixabay
No próximo dia 21 será inaugurado o Fonte Hub, um espaço de inovação, troca de ideias, agregação de valor e aceleração de negócios dentro da Rede Gazeta. Em mais um capítulo disruptivo de sua história, a maior e mais tradicional empresa de mídia do Espírito Santo, às véperas de completar 94 anos, abre suas portas para quem quer experimentar, cocriar e interagir.
"Inovar deixou de ser um diferencial, é uma condição para existir. Um hub é um local de conexão, um eixo. A ideia é expandirmos o conceito de comunicação no qual estamos inseridos como empresa de mídia para uma outra camada de agregação de parceiros, de novos negócios, de novos formatos, novos públicos e inovação, junto com parceiros do ecossistema", explica Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta.
O hub de inovação da Rede Gazeta terá um diferencial: será o primeiro do Estado a oferecer aos investidores, às startups e parceiros residentes no espaço uma estrutura voltada à produção audiovisual e experimentação de conteúdos em novos formatos, linguagens e tecnologias - know how do grupo que nasceu em setembro de 1928.
O Fonte faz parte de um profundo processo de transformação dentro da Gazeta. Para Café, grande mentor desse processo, trata-se de uma evolução natural proporcionada pelas mudanças e pela reorganização interna. O mais novo hub do Espírito Santo vai ficar no espaço onde, por quase 40 anos, funcionou a redação do jornal A GAZETA (em agosto de 2021, a Rede Gazeta inaugurou um novo espaço, muito mais moderno, para abrigar o seu Jornalismo). O nome Fonte, aliás, vem daí. No jargão do Jornalismo, é chamado de "fonte" quem passa informações, principalmente as exclusivas, para o jornalista. No mundo da inovação, um ecossistema saudável é uma infindável fonte de boas ideias e, consequentemente, soluções.
"Naquele espaço sempre circularam fontes de informação, de histórias exclusivas, pessoas que propunham coisas novas todos os dias. Ter fontes é essencial para qualquer negócio, e as melhores fontes conectam o presente ao futuro, antecipando tendências. Esta é a nossa proposta com o novo formato daquele espaço", destaca o diretor de Inovação e Novos Negócios do grupo, Eduardo Lindenberg.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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