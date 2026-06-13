Bruna Biancardi mostra filhas com camisas em homenagem a Neymar em passeio nos EUA

Bruna Biancardi aproveitou o período que antecede a estreia da Seleção Brasileira para passear com as filhas, amigos e a família nos parques da Flórida, nos Estados Unidos.





A influenciadora mostrou em suas redes sociais Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1 ano e 11 meses, vestidas em homenagem ao pai Neymar Jr., que está entre os craques da Seleção no mundial deste ano.





Na camiseta de cada menina está impresso o rosto do jogador com uma faixa na cabeça com a frase: "100% Jesus" e uma pequena bandeira do Brasil logo acima.





A equipe pentacampeã de Carlo Ancelotti entra em campo neste sábado (13), em partida contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.