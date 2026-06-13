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Péricles diz que já perdeu quase 60 kg: "Estou muito feliz"

O pagodeiro afirmou em entrevista que a mudança vem acontecendo com acompanhamento médico e exercícios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 11:16

Péricles postou sequência de exercícios em suas redes sociais
Péricles postou sequência de exercícios em suas redes sociais Reprodução/Instagram @pericles

O cantor Péricles, 56, está passando por um processo de emagrecimento e afirmou que já perdeu quase 60 kg, resultado de muita disciplina, acompanhamento médico e incentivo da família, especialmente da esposa, Lidiane Faria, 42.


Em entrevista à revista Quem, o artista destacou a importância do apoio mútuo dentro do relacionamento e disse que ele e a companheira se incentivam constantemente a buscar uma vida mais saudável. "Estou muito feliz com esse momento porque estou sendo cuidado. Minha esposa cuida muito bem de mim e a gente se cuida. Eu acho que o amor tem que passar por isso. Incentivar quem quer se cuidar, quem quer melhorar", afirmou.


O pagodeiro disse que não pega atalhos e que a mudança vem acontecendo baseada em acompanhamento médico, alimentação e exercícios. "É infalível", disse. Questionado se utilizou medicamentos, ele foi direto: "A luta mesmo".

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