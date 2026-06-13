Virginia e Vini Jr. voltaram? Reação do jogador em post reacende rumores de reconciliação

Nesta sexta-feira (12), um gesto de Virginia Fonseca e Vinicius Jr. nas redes sociais chamou a atenção dos seguidores, levantando rumores sobre uma possível reconciliação.





A influenciadora e o jogador da Seleção Brasileira anunciaram o namoro em outubro de 2025 e seis meses depois anunciaram o fim da relação.





Virginia está em Nova York para cobrir o mundial de futebol e foi surpreendida com um presente em pleno Dia dos Namorados: um megabuquê com centenas de rosas vermelhas. A influenciadora postou uma sequência de fotos em seu Instagram mostrando o mimo recebido, e Vini Jr. comentou com um emoji de coração.





Não demorou para que os internautas suspeitassem de que o jogador enviou as flores para Fonseca. Essa foi a primeira interação dos dois nas redes sociais após o fim do relacionamento.