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Virginia e Vini Jr. voltaram? Reação do jogador em post reacende rumores de reconciliação

A influenciadora e o jogador viveram um romance durante seis meses e anunciaram o fim da relação em maio
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 10:02

A influenciadora Virginia Fonseca
Virginia está em Nova York para cobrir o mundial de futebol. Foto: Reprodução/Instagram @virginia

Nesta sexta-feira (12), um gesto de Virginia Fonseca e Vinicius Jr. nas redes sociais chamou a atenção dos seguidores, levantando rumores sobre uma possível reconciliação. 


A influenciadora e o jogador da Seleção Brasileira anunciaram o namoro em outubro de 2025 e seis meses depois anunciaram o fim da relação.  


Virginia está em Nova York para cobrir o mundial de futebol e foi surpreendida com um presente em pleno Dia dos Namorados: um megabuquê com centenas de rosas vermelhas. A influenciadora postou uma sequência de fotos em seu Instagram mostrando o mimo recebido, e Vini Jr. comentou com um emoji de coração. 


Não demorou para que os internautas suspeitassem de que o jogador enviou as flores para Fonseca. Essa foi a primeira interação dos dois nas redes sociais após o fim do relacionamento.  

Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro
Virgínia e Vini Jr. assumiram o namoro em outubro de 2025. Foto: Reprodução Instagram @vinijr e @virginia

De acordo com a revista Quem, que apurou o valor do presente, o buquê com 250 rosas custa US$ 2,1 mil, ou aproximadamente R$ 11 mil na atual cotação do dólar. 

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