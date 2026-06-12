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Reta final

Seleção Brasileira encerra preparação para estreia com último treino em Nova Jersey

Diante de Marrocos, a expectativa é que o italiano adote uma escalação inédita

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 15:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2026 às 15:30
Treino da Seleção Brasileira
Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira encerra nesta sexta-feira (12) a preparação para sua estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, no sábado (13), em East Rutherford, Nova Jersey. Como tem sido a praxe nas atividades no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, apenas os 15 primeiros minutos da movimentação puderam ser acompanhados pela imprensa.


Veja a classificação atualizada da Copa do Mundo


Nesse período, também como ocorreu ao longo de toda a semana, não foi possível ver Neymar no gramado. Em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante de 34 anos trabalha na tentativa de ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti a partir da segunda rodada do torneio, no duelo com o Haiti, na próxima sexta (19), na Filadélfia.


Diante de Marrocos, a expectativa é que o italiano adote uma escalação inédita. Terminados os testes, o time que se apresenta como provável para a primeira rodada do Mundial é este: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha; Raphinha e Vinicius Junior.


No treino de sexta, ou na porção do treino de sexta à vista das câmeras, não houve nenhuma indicação clara dessa ou de qualquer outra formação. Enquanto a atividade pôde ser observada, os jogadores realizaram um trabalho de aquecimento e em seguida se divertiram em uma roda de bobinho no círculo central.


À tarde, já no palco da partida, o MetLife Stadium, o técnico Carlo Ancelotti concederá entrevista e poderá dar mais informações a respeito do Brasil que mandará a campo. Ao seu lado estará o atacante Vinicius Junior, candidato a protagonista da seleção na busca pelo hexacampeonato mundial.

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