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Lucy Mizael

Cozinha limpa e organizada: a técnica da setorização e a rotina essencial

Com a técnica da setorização, uma rotina de poucos minutos por dia e uma solução caseira para desengordurar superfícies, é possível manter a cozinha limpa, organizada e funcional sem grandes esforços

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 15:04

Publicado em 

27 jul 2026 às 15:04
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Contar com um produto desengordurante prático torna a limpeza do dia a dia mais rápida e eficiente.
Contar com um produto desengordurante prático torna a limpeza do dia a dia mais rápida e eficiente. Shutterstock

A cozinha é o coração da casa, mas também é o ambiente que mais exige manutenção. Quando não há um sistema prático, a bagunça se instala rapidamente. A boa notícia é que manter esse espaço impecável não exige horas diárias de trabalho, mas sim estratégia de organização e pequenas ações diárias.


Confira a estrutura ideal para transformar a rotina da sua cozinha em um processo simples e eficiente.

1 - Setorização: O Segredo de Ouro para Armários e Bancadas

A setorização consiste em agrupar itens por categoria e frequência de uso. Quando cada coisa tem um lugar lógico, a devolução se torna automática.


Nos Armários:

  •  Zona de Preparo e Cocção: Guarde panelas, travessas e utensílios de silicone ou madeira próximos ao fogão e ao forno.
  •  Zona de Servir: Agrupe pratos, copos e talheres perto da mesa de jantar ou da lava-louças para facilitar o momento de pôr e tirar a mesa.
  •  Zona de Mantimentos: Separe os alimentos por categorias em potes herméticos ou caixas organizadoras (grãos, matinais, temperos, estoque).
  •  Aproveitamento Vertical: Utilize aramados e prateleiras suspensas para duplicar o espaço interno dos armários sem empilhar itens em excesso.


Na Bancada:

  •  Regra do Espaço Livre: Bancada livre visualmente traz sensação imediata de ordem. Mantenha sobre a superfície apenas o que é usado diariamente.
  •  Estações Funcionais: Se você usa a cafeteira todas as manhãs, crie a estação do café, agrupando a máquina, as xícaras e os insumos em uma única bandeja.
  •  Setor de Preparo: Deixe o espaço central da bancada completamente limpo e livre para o manuseio dos alimentos.

2 - O Segredo de Ouro para a Limpeza: Solução Desengordurante Caseira

Para facilitar a manutenção sem precisar de dezenas de produtos diferentes, prepare esta mistura simples e eficiente em um borrifador:


  • 300 ml de vinagre de álcool puro
  • 200 ml de água
  • 4 colheres de sopa de detergente neutro
  • Essa técnica é perfeita para a limpeza de manutenção diária do fogão, bancada e eletrodomésticos, removendo a gordura leve sem danificar as superfícies.

A cozinha é o coração da casa, mas também é o ambiente que mais exige manutenção
A cozinha é o coração da casa, mas também é o ambiente que mais exige manutenção Shutterstock

3 - Tarefas Rápidas Diárias: A Rotina que Evita o Acúmulo

O segredo para não acumular sujeira é criar micro-hábitos. Dedicar apenas alguns minutos ao longo do dia evita grandes faxinas no fim de semana.


  • Ciclo da Louça Zero: Nunca vá dormir com a pia cheia. Lave ou coloque na lava-louças logo após as refeições.
  • Manutenção Prática: Borrife a solução desengordurante na bancada, eletrodomésticos e fogão (ainda morno) e passe um pano de microfibra macio para remover a gordura do dia.
  • Troca dos Panos e esponja: Substitua o pano de prato diariamente e a esponja de lavar louça semanalmente para garantir a higiene do ambiente.
  • Lixo Esvaziado: Retire o lixo orgânico ao final de cada dia para prevenir maus odores e insetos.

Colunista

Lucy Mizael é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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