Como tirar mau cheiro de geladeira? Veja dicas para acabar com o odor

Desligar a geladeira

Remover os alimentos

Remover as prateleiras e gavetas

Retire as prateleiras, gavetas e compartimentos que puder. Isso facilitará a limpeza de todas as áreas.

Limpar as superfícies internas

Utilize uma solução de água morna e detergente neutro para limpar as superfícies internas da geladeira. Use uma esponja ou pano macio para evitar arranhões. Não se esqueça de limpar as portas e as borrachas de vedação.