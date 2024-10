Veja passo a passo para lavar roupas escuras e pretas

Aprenda a lavar roupas escuras e pretas. Crédito: Shutterstock

Se você tem dificuldade para lavar roupas escuras, esta coluna de hoje é para você! Com truques simples, te ensino a limpar sem desbotar a cor das roupas ou transferir a cor para peças mais claras.

Separe as roupas:

Separe as roupas escuras das claras e coloridas. Isso evita que fiapos ou resíduos de roupas mais claras grudem nas peças escuras, além de evitar manchas de outras cores.

Vire as roupas do avesso:

Vire todas as peças escuras e pretas do avesso antes de lavar. Isso ajuda a proteger o lado externo do tecido, diminuindo o atrito e o desbotamento.

Escolha o sabão certo:

Opte pelo uso de sabão líquido — melhor ainda se utilizar um sabão líquido específico para roupas escuras. Esses produtos são formulados para preservar a cor e evitar o desbotamento. Evite o uso excessivo de sabão, pois os resíduos podem deixar manchas claras nas peças.

Use água fria:

Lave as roupas escuras em água fria ou morna. Nunca quente, pois o calor acelera o desbotamento das cores.

Selecione um ciclo suave:

Escolha um ciclo de lavagem suave ou delicado na máquina. Isso reduz o atrito entre as peças, ajudando a preservar a cor.

Adicione vinagre branco (opcional):

Para ajudar a fixar a cor e evitar desbotamento, adicione meia xícara de vinagre branco no compartimento de amaciante ou diretamente na água durante o ciclo de enxágue. O vinagre também ajuda a remover resíduos de sabão.

Evite o uso de amaciante (se possível):

O amaciante pode criar uma película sobre as fibras, causando acúmulo com o tempo e desbotamento. Caso queira usar, prefira fórmulas específicas para roupas escuras.

Secagem ao ar livre (sombra):

Evite secar as roupas escuras diretamente ao sol, pois isso pode acelerar o desbotamento. Seque-as em um local com sombra e ventilado. Caso precise usar a secadora, escolha uma temperatura baixa e retire as peças enquanto ainda estiverem um pouco úmidas.

Armazenamento adequado:

Após a lavagem, guarde as peças em locais arejados e evite pendurá-las em locais com muita luz, para prevenir o desbotamento com o tempo. Esses cuidados garantem que suas roupas escuras fiquem bonitas por mais tempo!

