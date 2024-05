Box do banheiro: saiba como limpar e tirar as manchas

Use um pano para ajudar na limpeza do box do banheiro. Crédito: Shutterstock

A limpeza e conservação adequadas do box do banheiro evitam manchas, mantendo o vidro sempre conservado e brilhante, livre de fungos. Mas será que você sabe limpar o box corretamente? Vem que eu te ensino!



Limpeza de manutenção: faça limpeza diária utilizando um limpa vidros ou uma solução detergente. Aplique no box, passe um pano.



Manutenção com rodinho pós-banho: o hábito de passar diariamente um rodinho no box após o banho é simples de fazer e ajuda a remover o excesso de sabão e produtos de higiene que escorrem no box durante o banho. Basta jogar água e e secar com rodinho.

Limpeza detalhada: lave com detergente ou saponáceo cremoso ou limpador de banheiro. Esfregue o vidro com fibra macia acoplada no suporte LT ou esponja macia. Esfregue os cantos com escovinha. Seque com rodinho.

Esponja de aço: não recomendo utilizar esponja de aço seca para fazer a limpeza à seco do box do banheiro por deixar resíduos de esponja de aço no piso que podem enferrujar e manchar o revestimento cerâmico.

Esponja de aço não é recomendada para limpar o vidro do banheiro. Crédito: Shutterstock

Manchas persistentes: aplique removedor de uso doméstico em um pedaço de estopa e passe no box. Deixe agir 10 minutos e lave com esponja e detergente.

Manchas brancas: quando o box apresenta mancha branca resistente é sinal de box danificado, a camada de polimento já foi corrompida por manutenção inadequada. Aplique fina camada de cera brilho automotiva, espere secar e dê polimento com estopa. Se as manchas persistirem é sinal de box danificado.

Restauração: utilizar produto profissional para remoção calcificações e incrustrações. Estágio avançado de calcificação requer polimento profissional com politriz equipada com disco de fibra branco. Sugestão de produto: Vitrolux Bellinzoni

Solução detergente:

Dilua em 500 ml de água

1 colher de sopa de detergente

Limpador de banheiro

Dilua em 450 ml água

50 ml limpeza pesada clorado

