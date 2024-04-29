Como limpar a air fryer da forma correta? Confira passo a passo

Limpar a air fryer com um pano úmido ou uma esponja macia é importante Crédito: Shutterstock

A limpeza regular da air fryer é essencial para garantir o bom funcionamento e a higiene desse eletrodoméstico tão importante na cozinha. É importante seguir as instruções do fabricante para garantir uma limpeza adequada e segura. Cada modelo pode ter requisitos específicos, portanto leia o manual. Agora vamos ao passo a passo.

Desligue e desencaixe

Certifique-se de desligar a air fryer e desconectar da tomada antes de iniciar a limpeza. Isso garantirá sua segurança durante o processo.

Remova a cesta e a bandeja

Retire a cesta e a bandeja da air fryer com cuidado. Essas peças são removíveis para facilitar a limpeza.

Remova os resíduos soltos

Sacuda ou escove a cesta e a bandeja para remover qualquer resíduo solto, como migalhas ou pedaços de alimentos. Isso pode ser feito diretamente na pia ou em uma lixeira.

A air fryer costuma ficar com alguns pedaços de comida Crédito: Shutterstock

Hora de lavar

Lave a cesta e a bandeja com água morna e detergente. Se necessário acrescente 1 colher de sopa de bicarbonato e deixe agindo por 10 a 20 minutos. Use uma esponja macia ou escova para remover resíduos de alimentos. Enxágue bem para remover todo o sabão.

Limpeza detalhada

Limpe o interior da air fryer com um pano úmido ou uma esponja macia. Se houver gordura em excesso na parte interna superior perto da resistência, limpe com uma espuma desengordurante. Aplique, deixe agir, limpe e depois faça várias limpezas com pano úmido até remover o produto por completo. Coloque o cesto na air fryer e ligue por 5 minutos na potência 200°.

Limpe a parte externa

Passe um pano úmido com água e detergente ou desengordurante caseiro (a receita está logo abaixo) na parte externa da air fryer. Seque com um pano limpo e seco.