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É muito fácil

Saiba como tirar o cheiro de ovo; veja que produto usar

Para solucionar o problema você pode usar café coado, a borra ou o pó do café. Lucy Mizael te ensina como

Públicado em 

16 jun 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Ovo frito
Acho extremamente desagradável o cheiro de ovo em superfícies e utensílios. Crédito: Freepik
Eu não sei vocês, mas eu acho extremamente desagradável o cheiro de ovo em superfícies e utensílios.
Quando eu descobri que dava para neutralizar o odor de ovo usando algo que tinha em abundância na minha casa, eu fiquei muito feliz e passei a usar no meu dia a dia.

Como tirar o cheiro de ovo?

É bem simples: você vai dizer adeus ao cheiro de ovo usando café. Sabe aquele café coado que está velho na garrafa, ou a borra que ficou no coador ou ainda o próprio pó? É ele.
Quando você faz uma receita, por exemplo, uma omelete na frigideira antiaderente... Para remover basta esfregar um pouco de borra, o pó ou o café líquido na frigideira e lavar em seguida. 
Isso vale para todas as superfícies e utensílios: bancadas de pia, eletrodomésticos, panelas e refratários.
Ovo quebrado: para remover o ovo quebrado em uma superfície, aplique sal fino de cozinha para cobrir todo o ovo. O sal vai desidratar o ovo e ele ficara com uma consistência firme facilitado sua remoção com um papel toalha.
Zero sujeira: um jeito fácil de fazer ovo sem sujar o fogão é colocar um pouquinho de manteiga ou um fio de azeite numa frigideira antiaderente, fogo mínimo, quebre o ovo e tampe. Deixe o ovo ali, abafado até o ponto desejado. Desta forma o vapor formado na frigideira irá cozinhar o ovo sem a necessidade de virar ou fritar com grande quantidade de gordura.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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