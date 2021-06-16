Saiba como tirar o cheiro de ovo; veja que produto usar

Acho extremamente desagradável o cheiro de ovo em superfícies e utensílios. Crédito: Freepik

Eu não sei vocês, mas eu acho extremamente desagradável o cheiro de ovo em superfícies e utensílios.

Quando eu descobri que dava para neutralizar o odor de ovo usando algo que tinha em abundância na minha casa, eu fiquei muito feliz e passei a usar no meu dia a dia.

Como tirar o cheiro de ovo?

É bem simples: você vai dizer adeus ao cheiro de ovo usando café. Sabe aquele café coado que está velho na garrafa, ou a borra que ficou no coador ou ainda o próprio pó? É ele.

Quando você faz uma receita, por exemplo, uma omelete na frigideira antiaderente... Para remover basta esfregar um pouco de borra, o pó ou o café líquido na frigideira e lavar em seguida.

Isso vale para todas as superfícies e utensílios: bancadas de pia, eletrodomésticos, panelas e refratários.

Ovo quebrado: para remover o ovo quebrado em uma superfície, aplique sal fino de cozinha para cobrir para remover o ovo quebrado em uma superfície, aplique sal fino de cozinha para cobrir todo o ovo . O sal vai desidratar o ovo e ele ficara com uma consistência firme facilitado sua remoção com um papel toalha.