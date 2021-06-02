Aprenda a limpar o ventilador de um jeito rápido e fácil

Você pode colar um disco de algodão embebido em essência de sua preferência na parte interna do ventilador, onde ficará escondidor Crédito: Freepik

Seu ventilador está grudando muita sujeira e você precisa ficar limpando-o com muita frequência? Então, siga essas dicas para saber como deixá-lo livre de poeira e da gordura acumulada do uso.

Parte 1: desmonte o ventilador

A princípio, comece soltando a tampa dele e leve ao tanque para lavá-lo. Utilize uma escovinha nesse processo

Parte 2: a traseira

A parte de trás do ventilador pode ser higienizada com a mesma escovinha do passo anterior. Por fim, use também um pano para remover o excesso de poeira.

Parte 3: a hélice

Logo após essa etapa, molhe uma esponja com água e detergente e passe normalmente. Caso tenha acumulado muita gordura, você pode usar um multiuso

Dica de ouro: lustra móveis

Com o ventilador já limpo, finalize passando lustra móveis com o auxílio de um pano. Isso evitará que a sujeira grude! Agora é só repetir esse processo quinzenalmente.