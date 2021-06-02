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Sem poeira

Aprenda a limpar o ventilador de um jeito rápido e fácil

Lucy Mizael dá dicas de como deixá-lo livre de poeira e da gordura acumulada do uso

Públicado em 

02 jun 2021 às 18:14
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Mulher apoiada em ventilador
Você pode colar um disco de algodão embebido em essência de sua preferência na parte interna do ventilador, onde ficará escondidor Crédito: Freepik
Seu ventilador está grudando muita sujeira e você precisa ficar limpando-o com muita frequência? Então, siga essas dicas para saber como deixá-lo livre de poeira e da gordura acumulada do uso.

Parte 1: desmonte o ventilador

A princípio, comece soltando a tampa dele e leve ao tanque para lavá-lo. Utilize uma escovinha nesse processo

Parte 2: a traseira

A parte de trás do ventilador pode ser higienizada com a mesma escovinha do passo anterior. Por fim, use também um pano para remover o excesso de poeira.

Parte 3: a hélice

Logo após essa etapa, molhe uma esponja com água e detergente e passe normalmente. Caso tenha acumulado muita gordura, você pode usar um multiuso

Dica de ouro: lustra móveis

Com o ventilador já limpo, finalize passando lustra móveis com o auxílio de um pano. Isso evitará que a sujeira grude! Agora é só repetir esse processo quinzenalmente.
Ambiente perfumado: você pode colar um disco de algodão embebido em essência de sua preferência na parte interna do ventilador, onde ficará escondido. Mas quando ligado o vento espalhará o cheirinho pelo ambiente

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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