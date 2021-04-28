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Dicas do lar

Aprenda a tirar o cheiro de gordura de dentro de casa

Uma das dicas é,  após fazer a fritura, espalhe canela em pó em uma frigideira quente e deixe "tostar” por um tempinho, em fogo branco, mexendo às vezes

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 abr 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Bola de queijos fritasv
Lucy ensina alguma técnicas para tirar o chiro de gordura Crédito: Freepik
Quando a gente faz fritura em casa, principalmente em apartamento, o cheiro de gordura se espalha e fica impregnado. Para resolver este problema coloque em prática as técnicas a seguir. 
Vinagre: ao lado da panela que está sendo feita a fritura coloque um copo ou pote de vidro com vinagre de álcool. O copo precisa ficar na mesa do fogão, não precisa ficar ao lado da chama, porém próximo à panela.
Especiarias 1: após fazer a fritura espalhe canela em pó em uma frigideira quente e deixe “tostar” por um tempinho, em fogo branco, mexendo às vezes. A fumaça de canela vai impregnar o ambiente com bons odores neutralizando o cheiro de gordura.
Especiarias 2: enquanto estiver fazendo a fritura deixe um fogo baixo com um caneco com água fervente com cravo, canela em pau. Depois que acabar a fritura mantenha essa água com especiarias fervendo por mais 10minutos.
Chá de cravo: você pode preparar um chá com 2 xícaras de água, 4 colheres de cravo-da-índia. Com ele pronto, desligue o fogo, retire os cravos e adicione 1 xícara de álcool líquido comum. O “aromatizador" está pronto e elimina cheiro de gordura. Borrife no ar após fazer fritura e refogados e o ambiente ficará com delicioso cheirinho de cravo.
Simples, prático e rápido! Chega de cheiro de gordura pela casa. 

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Lucy Mizael

Lucy Mizael Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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