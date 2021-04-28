Aprenda a tirar o cheiro de gordura de dentro de casa

Lucy ensina alguma técnicas para tirar o chiro de gordura Crédito: Freepik

Quando a gente faz fritura em casa, principalmente em apartamento, o cheiro de gordura se espalha e fica impregnado. Para resolver este problema coloque em prática as técnicas a seguir.

Vinagre: ao lado da panela que está sendo feita a fritura coloque um copo ou pote de vidro com vinagre de álcool. O copo precisa ficar na mesa do fogão, não precisa ficar ao lado da chama, porém próximo à panela.

Especiarias 1: após fazer a fritura espalhe canela em pó em uma frigideira quente e deixe “tostar” por um tempinho, em fogo branco, mexendo às vezes. A fumaça de canela vai impregnar o ambiente com bons odores neutralizando o cheiro de gordura.

Especiarias 2: enquanto estiver fazendo a fritura deixe um fogo baixo com um caneco com água fervente com cravo, canela em pau. Depois que acabar a fritura mantenha essa água com especiarias fervendo por mais 10minutos.

Chá de cravo: você pode preparar um chá com 2 xícaras de água, 4 colheres de cravo-da-índia. Com ele pronto, desligue o fogo, retire os cravos e adicione 1 xícara de álcool líquido comum. O “aromatizador" está pronto e elimina cheiro de gordura. Borrife no ar após fazer fritura e refogados e o ambiente ficará com delicioso cheirinho de cravo.