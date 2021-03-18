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Quer afastar as aranhas? Aprenda a fazer o repelente caseiro

Lucy Mizael ensina duas receitas fáceis para afastar aranhas domésticas e de jardim

Publicado em 18 de Março de 2021 às 13:50

Públicado em 

18 mar 2021 às 13:50
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

controle de pragas
Uma vez por semana, após a limpeza da casa, borrife o limpador em um pano e passe nos locais que mais aparecem as aranhas. Crédito: Freepik
Essa receita de repelente caseiro serve para afastar aranhas domésticas e de jardim. Confira abaixo. 

Repelente com cravo e cânfora

Ingredientes:
500 ml álcool líquido comum
15 cravos-da-Índia
2 pastilhas de cânfora (compra na farmácia)
Modo de fazer: triture a cânfora e coloque no álcool. Adicione os cravos-da-Índia. Deixe em infusão por 24h para a cânfora derreter e os cravos soltarem os óleos.
Modo de usar: uma vez por semana, após a limpeza da casa, borrife o limpador em um pano e passe nos locais que mais aparecem as aranhas. Pode passar atrás dos móveis, quadros e nos armários. 

Repelente com alecrim e cânfora

Ingredientes:
500 ml de álcool líquido comum
5 raminhos de alecrim
2 pedras de cânfora (compra na farmácia)
Modo de fazer: macere o alecrim para soltar o óleo, triture a cânfora. Coloque tudo no litro de álcool. Deixe em infusão por 7 dias.
Como usar: uma vez por semana, após a limpeza da casa, borrife o limpador em um pano e passe nos locais que mais aparecem as aranhas. Pode passar atrás dos móveis, quadros, nos armários.

Recomendações importantes

Elimine as teias de aranha, evite entulhos e amontoados de objetos pelos cantos da casa, quintal ou garagem. Sacolas velhas, jornal, garrafas, caixas são lugares que as aranhas gostam de ficar.
Evite plantas densas como trepadeira, bananeiras e arbustos
Tampe buracos no chão e parede. 

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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