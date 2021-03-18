Quer afastar as aranhas? Aprenda a fazer o repelente caseiro

Uma vez por semana, após a limpeza da casa, borrife o limpador em um pano e passe nos locais que mais aparecem as aranhas. Crédito: Freepik

Essa receita de repelente caseiro serve para afastar aranhas domésticas e de jardim. Confira abaixo.

Repelente com cravo e cânfora

Ingredientes:

500 ml álcool líquido comum

15 cravos-da-Índia

2 pastilhas de cânfora (compra na farmácia)

Modo de fazer: triture a cânfora e coloque no álcool. Adicione os cravos-da-Índia. Deixe em infusão por 24h para a cânfora derreter e os cravos soltarem os óleos.

Modo de usar: uma vez por semana, após a limpeza da casa, borrife o limpador em um pano e passe nos locais que mais aparecem as aranhas. Pode passar atrás dos móveis, quadros e nos armários.

Repelente com alecrim e cânfora

Ingredientes:

500 ml de álcool líquido comum

5 raminhos de alecrim

2 pedras de cânfora (compra na farmácia)

Modo de fazer: macere o alecrim para soltar o óleo, triture a cânfora. Coloque tudo no litro de álcool. Deixe em infusão por 7 dias.

Como usar: uma vez por semana, após a limpeza da casa, borrife o limpador em um pano e passe nos locais que mais aparecem as aranhas. Pode passar atrás dos móveis, quadros, nos armários.

Recomendações importantes

Elimine as teias de aranha, evite entulhos e amontoados de objetos pelos cantos da casa, quintal ou garagem. Sacolas velhas, jornal, garrafas, caixas são lugares que as aranhas gostam de ficar.

Evite plantas densas como trepadeira, bananeiras e arbustos